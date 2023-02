Miguel Corgos destaca a planificación estratéxica como un elemento esencial para abordar os retos de futuro sen improvisacións

O conselleiro de Facenda e Administración pública impartiu a conferencia “A Xunta de Galicia: planificación e Orzamentos”, na Universidade da Coruña

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe a planificación estratéxica como un elemento esencial para abordar os retos de futuro sen improvisacións.

Durante a conferencia que impartiu hoxe na Universidade da Coruña, baixo o título: “A Xunta de Galicia: planificación e Orzamentos”, Corgos recordou que a Comunidade conta co Plan Estratéxico 2022–2030

5 eixes transversais ?o reto demográfico, Galicia verde e sostible, competitividade e crecemento, cohesión social e territorial e gobernanza–; 20 prioridades de actuación e 70 obxectivos estratéxicos.

O Plan recolle tamén 10 grandes metas para 2030: a converxencia plena con España en renda per cápita dos fogares galegos; a redución de 4 puntos a taxa de paro ata o 8%; o aumento de 18 a 23 anos de vida saudable a partir dos 65; a redución de 5,5 puntos a taxa de abandono escolar, ata o 6,5% e o logro dun 45% da poboación de 25 a 64 anos con educación superior; o avance cara a neutralidade clim

n a 1990; o incremento ata o 85% a porcentaxe de enerxías renovables na xeración de enerxía eléctrica; o aumento das exportacións ata o 45% do PIB; a procura dunha Galicia dixital e innovadora: duplicando o gasto en I+D e co obxectivo de que o 90% da poboación adulta empregue competencias dixitais; a redución do n

n social; e a garantía dunha Galicia sen fendas de xénero.

esta planificación reflíctese cada ano no orzamento da Xunta e neste sentido resaltou que para este ano 2023, o Goberno galego deseñou unhas contas de impulso con dous obxectivos claros: achegar solucións a familias e empresas pola alza de prezos ?sobre todo aos máis vulnerables– e favorecer a reactivación da economía.

Para iso, asegurou que a Comunidade conta cun orzamento de 12.620 millóns de euros, o máis alto da historia de Galicia, con cinco liñas prioritarias de actuación: apoio e protección ás familias e as persoas máis vulnerables; aforro e eficiencia enerxética; dinamización económica; protección do medio ambiente e contra a seca e o cambio climático; e fortalecemento dos servizos públicos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando