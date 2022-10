Miguel Corgos apela ás técnicas de intelixencia artificial e aos avances tecnolóxicos como claves para unha administración moderna, rápida e eficaz

O conselleiro de Facenda e Administración Pública inaugurou esta mañá o curso superior Auditoría no sector público, organizado pola Escola Galega de Administración Pública

Garante o compromiso da Xunta cun sistema de auditoría e control que permita detectar con rapidez os posibles erros e incumprimentos, simplificando a tramitación administrativa, reducindo os tempos e mellorando a calidade do control

Resalta o papel fundamental que xoga na xestión dos fondos europeos a adopción de medidas de control da fraude, que permiten garantir o cumprimento de boa xestión financeira e de legalidade



O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, apelou hoxe ás técnicas de intelixencia artificial e aos avances tecnolóxicos como claves para unha administración moderna, rápida e eficaz.

Durante a inauguración do curso superior Auditoría no sector público, organizado pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP), o conselleiro garantiu o compromiso da Xunta cun sistema de auditoría e control que permita detectar con rapidez os posibles erros e incumprimentos, simplificando a tramitación administrativa, reducindo os tempos e mellorando a calidade do control.

Neste senso, avogou por aproveitar a utilización de técnicas como o web scraping, para detectar posibles fraudes entre empresas; algoritmos de procesamento de linguaxe natural, que permiten ler documentos como facturas, certificados, solicitudes ou declaracións, ademais de avaliar o seu contido; así como algoritmos de clasificación, para preseleccionar cando é probable que se produza un erro.

Miguel Corgos recordou que o Goberno galego creou, dentro da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, a Oficina Galega de Intervención e Control (OGAC), que aspira a que os controis estean estandarizados e permitan ofrecer valor engadido aos xestores –proporcionándolles información case inmediata de posibles erros–, ademais de propoñer melloras que garantan a correcta xestión dos fondos públicos en termos de eficacia, eficiencia e boa xestión.

O conselleiro de Facenda e Administración Pública aproveitou a súa intervención para resaltar o papel fundamental que xoga na xestión dos fondos europeos Next Generation a adopción de medidas de control da fraude. Unhas medidas que, segundo explicou, permiten garantir no só o cumprimento dos principios de boa xestión financeira e de legalidade, senón que as actuacións respecten principios relacionados cunha Europa orientada á transición verde e dixital.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando