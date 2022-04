Meteogalicia sinala que marzo foi un mes húmido e normal en temperatura na comunidade

O terceiro mes do ano tivo dúas partes claramente diferenciadas: unha primeira quincena invernal, con precipitacións e baixas temperaturas, e unha segunda máis seca, con temperaturas superiores ao normal nesta época do ano

A borrasca Celia achegou unha masa de aire de orixe norteafricano que, ademais de facer subir as temperaturas, deixou unha importante entrada de po sahariano, converténdose no fenómeno máis salientable do mes





