A Mesa Sectorial de Sanidade acorda reunir á Comisión de Seguimento para analizar as condicións do persoal médico de urxencias hospitalarias

O departamento sanitario da Xunta e os sindicatos –CIG, CSIF, CCOO e UGT– consensuaron a convocatoria, para vindeiro 20 de febreiro, da Comisión de Seguimento do Acordo regulador da xornada, retribucións e condicións de traballo deste persoal sanitario

Entre outros asuntos, abordarase o estudo das necesidades e os seus plans funcionais; o cómputo das xornadas de docencia e outras actividades non asistenciais, ou o seu réxime de descanso

Ámbalas dúas partes, tamén acordaron que, nesa mesma data, se reunirá á Mesa Sectorial de Sanidade para analizar diferentes aspectos do acordo acadado o pasado 20 de abril de 2023

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2024

A directora xeral de Recursos Humanos do Sergas, Ana Comesaña Álvarez, presidiu esta mañá unha nova xuntanza da Mesa Sectorial na que, o Servizo Galego de Saúde e as organizacións sindicais –CIG, CSIF, CCOO e UGT– acordaron a convocatoria dunha reunión, para o vindeiro 20 de febreiro, da Comisión de Seguimento do Acordo regulador da xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médicos das urxencias hospitalarias.

Neste senso, entre os asuntos que se abordarán na reunión da Comisión de Seguimento, destacan: o estudo das necesidades e os plans funcionais vencellados a este persoal sanitario, o cómputo das xornadas de docencia e outras actividades non asistenciais, ou o réxime de descanso e o seu cómputo. Así, os acordos que se acaden nesta xuntanza serán elevados, posteriormente, á Mesa Sectorial de Sanidade.

Do mesmo xeito, nesa mesma data tamén se reunirá a Mesa Sectorial para abordar o tratamento de aspectos relacionados con Acordo do 20 de abril de 2023. En concreto, no que atinxe á xornada complementaria do persoal médico de urxencias hospitalarias, PAC e da Fundación Pública do 061; o tratamento do persoal médico de urxencias hospitalarias maior de 55 anos; ou a dispoñibilidade nas urxencias hospitalarias.

Na xuntanza, na que tamén estivo presente o director de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal Viñas, tamén se comunicou a aprobación dun novo programa especial para o aboamento, como día de especial significación, da xornada de realización do exame da fase de oposición do proceso selectivo da categoría do grupo auxiliar da función administrativa.





