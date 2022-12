Mensaxe de Fin de Ano do presidente da Xunta de Galicia

Nun día coma hoxe, é inevitable botar a vista atrás e facer balance de todo o andado neste 2022. E facelo aquí, onde os peregrinos acreditan a súa chegada ao final de todos os Camiños, a Galicia.

Eles superáronse para chegar canda nós, igual que o Camiño de Santiago superouse a si mesmo como a nosa mellor carta de presentación ante o mundo. Ao longo do ano foron 438.000 as persoas que recolleron a Compostela neste Centro de Acollida ao Peregrino, certificando así unha experiencia que seguro vai permanecer sempre no seu recordo. A elas hai que sumar outras moitas que completaron a Ruta sen achegarse a pola súa credencial.

E neste 2022, acadamos xuntos importantes fitos. Batemos o noso récord histórico de visitantes, máis de seis millóns, o que significa que puidemos demostrar a nosa hospitalidade a moita máis xente, de moitos lugares de España e tamén do resto do mundo. Galicia non é

nin moito menos

unha moda pasaxeira, senón un lugar excepcional que vai seguir seducindo ao mundo durante moitos anos máis. Hoxe culminamos un Bienio Santo único, pero a Década Xacobea

vai continuar

.

Ademais da nosa indiscutible riqueza natural e cultural, a mellor carta de presentación de Galicia tamén deben ser os valores que nos unen. Esta terra é exemplo de responsabilidade, de estabilidade e de solidariedade.

Reafirmarnos no que somos é especialmente relevante en momentos coma este, cando estes principios resultan cas

e

que

rarezas. Seguiremos polo tanto afastados da confrontación estéril, pero defenderemos con lealdade e argumentos aquelas causas que entendemos xustas e útiles para esta terra

, para Galicia

.

E p

ese ás incertezas, sairemos adiante se permanecemos xuntos e centrados no verdadeiramente importante

,

que é

o benestar cotián de Galicia.

Creo que podemos sentirnos moi orgullosos de ter construído entre todos uns servizos públicos de primeiro nivel. É unha das nosas maiores riquezas, e precisamente por iso é lóxico que sexamos inconformistas e aspiremos sempre á excelencia.

A Xunta vai seguir facendo todo canto estea na súa man para ofrecer aos galegos a sanidade pública que merecen, para ofrecerlles unha educación que abra cada vez máis portas e para prestar a axuda que necesitan as familias con fillos ou que estean coidando a persoas dependentes.

Moitos galegos pasan estas datas preocupados pola súa economía familiar ou pola viabilidade do seu negocio. Levamos xa moitos meses padecendo unha inflación que se nota en todas partes: nos supermercados, nas gasolineiras, nos alugueiros e hipotecas e, para os autónomos e pequenos empresarios, no trato diario cos provedores.

Polo tanto, apoia

r

aos que padecen con dureza as dificultades económicas é, e

vai seguir sendo,

unha meta compartida. E por iso todos os avances acadados nesa dirección sempre van ser ben recibidos. Pero é necesario ser inconformistas e que a cidadanía sinta sempre que a súa calidade de vida é a prioridade de todas as Administracións, sen excepcións. Porque as dificultades non remataron.

E para asegurar a prosperidade de todos, Galicia debe aproveitar as oportunidades que se agochan no contexto económico actual

, que tamén as hai

. Contamos cuns traballadores comprometidos e competentes, cun ecosistema investigador e empresarial que favorece a innovación e cunha posición xeográfica privilexiada que nos ofrece o noso balcón sobre o Atlántico.

O traballo que fixemos desde Galicia nos últimos meses situou os novos investimentos á nosa porta. Agora só falta que o Goberno central, que

é quen

ten as chaves do reparto, llela abra para que entren a crear emprego, riqueza e un futuro mellor aquí, en Galicia.

Gustaríame dirixirme especialmente á xente nova. Sei que moitas veces parece que o mundo avanza a un ritmo moito máis lento que os dos vosos desexos e obxectivos. Pero asegúrovos que con esforzo, constancia e dedicación, a vida que soñades acabará chegando. E para apoiarvos, a Xunta

vai seguir

mellorando as políticas de emprego, as políticas de vivenda e a formación de primeiro nivel.

Non temos por que ir lonxe para buscar referentes. Os equipos de Emerxencias, os profesionais da Sanidade, as forzas de seguridade e todos os traballadores que nestas datas redobran os esforzos. A entrega

e a pericia habitual neles

co

nvert

euse

en heroicidade na

recente

traxedia de Cerdedo–Cotobade. O accidente cobrouse sete vidas que non van desaparecer do noso recordo. Seguiremos téndoos presentes a eles e aos seus seres queridos.

O 2022 déixanos probas de que Galicia dá o mellor de si nos peores momentos. É algo do que todos creo que podemos sentirnos

moi

orgullosos. No meu caso, síntome privilexiado por camiñar ao carón das galegas e os galegos en cada nova etapa. Especialmente despois de que o meu compromiso con Galicia dese este ano un novo paso adiante. Ser Presidente da Xunta implica, desde logo, a maior honra pero tamén a maior responsabilidade que poida existir.

As novas obrigas que asumín neste ano implican que lles deba pedir moito tempo prestado aos meus, que desde logo cunha xenerosidade inmensa comprenden as miñas preocupacións, comprenden as miñas ausencias e tamén, por que non dicilo, os meus malos momentos. Estas festas son especialmente felices porque nos brindan a oportunidade de compartir máis momentos cos nosos. Somos moitos os que aproveitaremos estas datas para compartir momentos coas nosas parellas,

para

estar coas nosas fillas e fillos e para ter esa conversa sempre pendente cos nosos pais e familiares. E para devolver tan sequera unha parte do cariño incondicional que nos demostran a diario, todos os días.

A suma das vivencias persoais de cada un ?como esta que acabo de compartir con vostedes? compoñen a andaina colectiva do pobo galego.

Deséxolles que no 2023 afronten os novos retos con prudencia e

con

sentidiño, pero tamén con optimismo e

con

ilusión. Haberá reveses, sen dúbida, pero os momentos felices, tamén sen dúbida, serán moitos máis. E cando haxa que superar obstáculos, farémolo como sempre fixemos os galegos: apoiándonos os uns aos outros. Desfruten destas festas e moi feliz e venturoso ano 2023 para todos!





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando