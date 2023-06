Melloras na igrexa de San Martiño de Sobrán, en Vilagarcía de Arousa

A Xunta de Galicia ven de licitar a restauración das cubertas e carpinterías da igrexa de San Martiño de Sobrán, no concello pontevedrés de Vilagarcía de Arousa, cunha achega de preto de 160.000€. O proceso administrativo para contratar esta obra foi publicado hoxe na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

O obxectivo desta intervención é resolver as patoloxías máis urxentes do edificio, causadas polo paso do tempo e polos últimos temporais. Deste xeito, coa posta en marcha deste proxecto, preténdese solucionar os problemas derivados da entrada de auga e dos morteiros de cemento na portada principal, mellorar as condicións de conservación e eliminar o impacto arquitectónico negativo da falsa bóveda do século XX na capela e na sancristía sobre a ábsida románica.

Para isto, substituiranse as cubertas da capela lateral e da sancristía, que se atopan en mal estado. Tamén eliminaranse os morteiros de cemento na portada oeste e realizaranse intervencións puntuais na cuberta do templo para evitar filtracións de auga, así como nas carpinterías exteriores para mellorar a ventilación.

Os traballos, cun prazo de execución de tres meses, tamén incluirán o redeseño da fachada sur da sancristía para abrir vistas á ábsida e previr a entrada de auga, así como a eliminación da falsa bóveda da capela interior co obxectivo de recuperar o teito de madeira.

Para levar a cabo estas tarefas, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades asinou un convenio de colaboración coa Arquidiocese de Santiago, co fin de poñer á disposición do Goberno galego os terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación.