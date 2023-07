Martina Aneiros por en valor as posibilidades do ocio activo vinculado ao mar que ofrece o minicampamento "Valdoviño Mariño III"

Un total de 20 nenos con idades comprendidas entre os 10 e os 14 anos participan na primeira quenda desta proposta que ofrece unha opción de ocio activo vinculado ao desfrute do medio mariño

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Valdoviño (A Coruña), 5 de xullo de 2023

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada da xefa territorial da Consellería de Política Social e Xuventude, María Blanco Aller, e representantes municipais visitou esta mañá aos participantes no minicampamento Valdoviño Mariño III que se leva a cabo esta semana no hotel A Roda, en Meirás e no que toman parte unha vintena de nenos de entre 10 e 14 anos.

A través desta iniciativa a Xunta de Galicia financia estadías de cinco días en aloxamentos turísticos “dando a oportunidade aos participantes de coñecer enclaves distintos dentro da comunidade autónoma á vez de que aprendan novas disciplinas deportivas, neste caso vinculadas á riqueza desta comarca como é o mar”, resaltou a delegada territorial.

Os participantes en Valdoviño Mariño III desfrutan de actividades náuticas como o surf, paddle surf, caiac, body board... así como outras propostas deportivas como o sendeirismo. A desta semana é a primeira das tres quendas previstas neste minicampamento (a segunda celebrarase do 10 ao 14 de xullo e a terceira do 21 ao 25 de agosto). Habilitáronse un total de 20 prazas por quenda que xa están cubertas.

Esta iniciativa da Consellería de Política Social e Xuventude enmárcase dentro do programa Coñece Galicia , unha iniciativa lúdico formativa que se desenvolve en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de cinco días, de luns a venres, e que sirve tanto para apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte das persoas máis novas como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando