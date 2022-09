Martina Aneiros pon en valor o traballo da Xunta a prol da igualdade entre mulleres e homes na xornada ‘Xuntos contra a Violencia de Xénero”

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, inaugurou esta tarde na xornada “Xuntos contra a Violencia de Xénero” que organiza a Conferencia Galega de Asociacións Veciñais ‘Rosalía de Castro’ (Cogave), no marco dun programa

de concienciación en igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero que conta co apoio da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Na súa intervención, a delegada territorial fixo fincapé en que “a igualdade é un obxectivo transversal” e que implica a todos os membros da sociedade. “Cómpre estar unidos ante os problemas e remar unidos tras as solucións”, asegurou e puxo en valor o compromiso e o traballo da Xunta a prol da consecución dunha igualdade real con ferramentas como os plans estratéxicos de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, ou a nova Lei da Igualdade que situará a Galicia como referente na loita contra a discriminación múltiple, introducirá a idea do benestar laboral e incorporará un Estatuto da Muller Rural e do Mar para brindar a estes dous colectivos a mellor atención e resposta ás súas necesidades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando