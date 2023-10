Martina Aneiros pon en valor o compromiso da Xunta coa atención aos maiores durante o XXVI aniversario da residencia de Laraxe, en Cabanas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Cabanas (A Coruña), 27 de outubro de 2023

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, compartiu esta xornada un xantar cos maiores da residencia de Laraxe, en Cabanas, con motivo do XXVI aniversario do centro. No acto tamén estiveron presentes o alcalde da localidade, Fernando Couce, e a directora das instalacións, Sonia Mosquera.

Aneiros lembrou que a Xunta está comprometida coa atención e mellora de calidade de vida dos maiores, o que se plasma no feito de que nos orzamentos de 2024, os máis altos da historia de Galicia, o investimento nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal na área de Política Social medre un 18% con respecto ao ano pasado.

A delegada territorial resaltou a aposta do Goberno galego por reforzar “os apoios en 2024 para os maiores, tanto os que precisan coidados como os que gozan de boa saúde e teñen plena autonomía”, e puxo por exemplo medidas como o bono universal de 5.000 euros ao ano para todas as persoas dependentes coidadas na súa casa, o complemento de 1.200 euros para as que xa contan cun bono para cofinanciar o centro residencial que desexe ou o Carné +65, con descontos para os maiores en establecementos, servizos ou ocio.

Esta comida de confraternidade e as actuacións musicais previstas para a xornada de tarde, puxeron o colofón a unha semana de actos na que os maiores de Laraxe desfrutaron do repertorio da rondalla Estrelecer, xincanas de xogos, sesións de cine ou actividades interxeneracionais como o deseño dun mural entre nenos e maiores.





