Martina Aneiros pon en valor as actividades da G-Night á hora de achegar o traballo das investigadoras e investigadores galegos á sociedade

A representante do Goberno galego compartiu a mañá con alumnos do Ciclo de Deseño de Fabricación Mecánica do CIFP Ferrolterra e do CEIP A Laxe que participaron en talleres sobre novos materiais e realidade virtual e aumentada

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, achegouse esta mañá ao CIS Tecnoloxía e Deseño, dependente da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, onde se imparten algunhas das actividades presenciais incluídas na programación da Noite Galega das Persoas Investigadoras, G–Night.

Aneiros compartiu a mañá cun grupo de once alumnos do Ciclo de Deseño de Fabricación Mecánica do CIFP Ferrolterra e outros 25 escolares do CEIP A Laxe, que participaron nos talleres sobre novos materiais e realidade virtual e aumentada, onde puideron coñecer a tipoloxía e características de diferentes materiais, que tamén tiveron a ocasión de manipular, e descubriron novas tecnoloxías vinculadas ao mundo dixital.

A Noite Galega das Persoas Investigadoras, que conta co apoio da Xunta de Galicia, celébrase nas sete cidades galegas e está promovido por un consorcio de dez entidades galegas e coordinado pola Universidade de Vigo. Conta coas tres universidades, organismos de investigación e

a colaboración do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía e os Museos Científicos Coruñeses.

A representante do Goberno galego puxo en valor a iniciativa que se suma ao evento de divulgación científica promovido pola Comisión Europea dentro das accións Marie Sklodowska–Curie do programa Horizonte 2020 –a Noite Europea dos Investigadores–. “É unha forma lúdica e amena de achegar o traballo das investigadoras e investigadores galegos e as súas repercusións na vida cotiá á sociedade a través de experimentos, talleres ou demostracións”, indicou a delegada territorial, quen tamén destacou a contribución destas propostas “ao fomento das vocacións STEM entre os escolares”.





