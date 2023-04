Martina Aneiros destaca a importancia das novas tecnoloxías e o deseño na vida cotiá durante a apertura do espectáculo ‘Explorando o futuro’

A iniciativa, enmárcase no programa D’Tec da Xunta de Galicia, orientado ao fomento das vocacións científico–tecnolóxicas entre os máis novos

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, foi a encargada de dar hoxe a benvida aos 80 estudantes do CPR Plurilingüe Jesús Maestro e do CIFP Rodolfo Ucha que participaron no espectáculo Explorando o futuro, incluído no programa D'Tec da Axencia Galega de Innovación (GAIN) de fomento das vocacións científico–tecnolóxicas entre os máis novos.

Aneiros destacou a idoneidade do CIS Tecnoloxía e Deseño como escenario para o desenvolvemento do programa e recalcou “a importancia das novas tecnoloxías e o deseño na vida cotiá e o que implicarán estes campos no futuro más próximo”.

A iniciativa D'Tec lévase a cabo desde 2019 e que inclúe diferentes tipos de actividades como talleres, campamentos ou obradoiros para as aulas.

Nesta ocasión, o divulgador científico, David Ballesteros, foi o mestre de cerimonias da xornada que incluíu un reto grupal e unha charla–show científica posterior centrada nas tecnoloxías desruptivas e a innovación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando