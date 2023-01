Martina Aneiros compromete o respaldo da Xunta á Semana Santa ferrolana durante a presentación do cartel da edición deste ano

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participou esta mañá no acto de presentación do cartel da Semana Santa de Ferrol 2023 que tivo lugar no Casino Ferrolano e onde puxo en valor o traballo realizado pola Junta General de Cofradías y Hermandades e as confrarías implicadas nesta celebración que ostenta a declaración de Festa de Interese Turístico Internacional.

Aneiros destacou na súa intervención a Semana Santa como “piar estratéxico na reactivación económica da cidade e da súa comarca” e comprometeu o apoio da Xunta de Galicia. “A colaboración entre administracións nos sitúa no camiño correcto para fortalecer a marca turística de Ferrol e a súa comarca como parte esencial da marca Destino Galicia”, sinalou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando