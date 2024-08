Manuel Pardo anuncia que a Xunta vén de licitar as obras de restauración da fachada occidental catedral de San Martiño de Ourense por un importe de case 84.000 euros

As intervencións supoñen un investimento da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de case 84.000 euros e culminará as obras de mellora na conservación de diversas zonas do conxunto catedralicio

O delegado territorial celebrou a nova e destacou o compromiso do Goberno galego con este Ben de Interese Cultural no que leva investidos preto de 2,7 millóns de euros desde o ano 2015

As actuacións previstas están dirixidas a resolver de maneira definitiva as patoloxías das terrazas norte e sur, tras a fachada oeste; o peche de óculos e pequenos rosetóns de rúas laterais; a colocación de proteccións de zinc en cornixas; a colocación de iluminación do Pórtico do Paraíso





