Mañá mércores remata o período para solicitar praza nas escolas infantís da Xunta de Galicia

Ofértanse 10.500 prazas de 0 a 3 anos para o vindeiro curso 2023–2024

As peticións cursaranse preferiblemente por vía telemática a través da sede electrónica da Administración autonómica

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2023

As familias interesadas en solicitar praza nas

teñen de prazo para facelo ata mañá, mércores día 5 de abril. O Goberno galego oferta 10.500 prazas de 0 a 3 anos na súa rede de centros públicos autonómicos para o vindeiro curso 2023–2024.

As peticións de praza cursaranse, preferentemente, por vía telemática a través da

da Administración autonómica, aínda que opcionalmente poderanse presentar de maneira presencial por rexistro. Unha vez que se avalíen as solicitudes e se resolvan as alegacións, o listado definitivo de admitidos sairá publicado o 31 de maio e o período de formalización da matricula para os nenos que resulten admitidos será do 1 ao 14 de xuño.





