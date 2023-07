Mañá iniciaranse as obras de renovación do firme na calzada esquerda da autovía AG-56, en sentido Santiago

As intervencións nesta calzada levaranse a cabo en días laborables, desde mañá venres ata o xoves 13 de xullo, en horario de 08,30 a 20,30 horas

O tráfico da calzada esquerda será desviado á dereita, habilitándose dobre sentido de circulación

Estes traballos forman parte da renovación do firme na autovía Santiago–Brión e na vía de altas prestacións Pardiñas–As Galanas, que se está a levar a cabo cun investimento de case 5,9 M? asumido dentro do contrato de concesión

Mañá venres comezarán as obras de renovación extraordinaria do firme na calzada esquerda da autovía AG–5, en sentido Santiago de Compostela.

As intervencións nesta calzada levaranse a cabo en días laborables, desde mañá venres ata o xoves 13 de xullo, en horario de 08,30 a 20,30 horas.

O tráfico da calzada esquerda, afectada polas obras, será desviado á dereita, habilitándose dobre sentido de circulación con separación mediante conos. Os desvíos estarán debidamente sinalizados.

De xeito máis concreto, mañá os traballos centraranse no treito entre os puntos quilométricos 11 e 6 da autovía. Nos enlaces de Brión e de Bertamiráns norte quedarán inhabilitados os ramais de entrada e saída da marxe esquerda, aconsellándose o uso do enlace de Bertamiráns leste.

O luns avanzarán as actuacións desde o quilómetro 8+500 ata o 5, afectando aos enlaces de Bertamiráns norte e leste, polo que se recomendará o uso do enlace de Brión.

O martes, as obras centraranse entre os quilómetros 6+500 e 3+800, incidindo no tráfico do enlace de Bertamiráns leste, aconsellando empregar o enlace de Bertamiráns norte.

O mércores, as intervencións desenvolveranse no tramo entre o punto quilométrico 5 e 1+500, afectando ao enlace de Pardiñas e prevéndose o uso do enlace de Bertamiráns este.

As últimas tarefas está previsto acometelas na xornada do xoves, entre o quilómetro 3+800 e o 0+200, véndose afectados os movementos de entrada cara á AP–9 desde a SC–20 e a saída cara á SC–20 desde a AG–56.

Estas tarefas forman parte da renovación do firme na autovía Santiago–Brión, AG–56, e na vía de altas prestacións Pardiñas–As Galanas que se está a executar estas semanas cun investimento de case 5,9 M?, asumido dentro do contrato de concesión da autovía.

