A Xunta de Galicia defende a oferta de formación a distancia como medio para incrementar as oportunidades dos estudantes galegos. Segundo a Administración, esta modalidade permite aos estudantes conciliar os seus estudos co traballo e favorece a conciliación familiar, ademais de achegar a oferta educativa á poboación do rural.

No entanto, a formación a distancia está dispoñible exclusivamente en ciclos da modalidade de adultos e naqueles que cumpran coas características necesarias. Esta é unha demanda tanto dos centros educativos como dos estudantes e das empresas.

Este luns celebrouse o consello de formación profesional (do que forman parte administración e sindicatos) e a Xunta aclarou que serán os centros os que poderán "adecuar a duración" da formación 'online' entre "o 25% e o 100% das horas semanais establecidas para cada módulo profesional".

No catálogo aprobado a semana pasada hai un total de 42.174 prazas, un 12% máis que o curso anterior.

De todas elas, 34.704 son de modalidade presencial, a maior "da historia", tal e como reivindica a Xunta nun comunicado, e "só 7.470 son a distancia", unha cifra que medrou nun 74% con respecto ao ano anterior. Segundo cifras da Administración, haberá 1.482 grupos que cursarán FP presencial e 151 farano a distancia.

A preocupación dos sindicatos CIGA e CCOO

Non obstante, o sindicato CIG-Ensino insiste na súa petición de dimisión da directora xeral de FP a raiz do incremento de plazas na formación profesional a través do ensino on line. Segundo o sindicato, só os alumnos dos ciclos ordinarios que pasen a modalidade a distancia poderán rematar os seus estudos de forma presencial, non así os alumnos dos ciclos modulares.

A CIG-Ensino lamenta que o novo catálogo de formación a distancia conteña un incremento do 74% de prazas ofertadas e un 136% máis de prazas para a FP Dual, o que implica a supresión de preto de 2.000 prazas presenciais.

O sindicato considera "totalmente inviable" que nun ciclo da modalidade a distancia os centros opten por ofrecer o 100% de presencialidade, xa que non dispoñen dos recursos humanos nin materiais necesarios para atender unha clase con 50 alumnos.

Ademais, a CIG-Ensino critica a falta de transparencia da Consellería coa conversión de tres institutos en centros integrados (CIFP), como é o caso do IES Audiovisual de Vigo. CCOO tamén se pronuncia en termos similares durante a reunión do Consello de FP, criticando a falta de resposta da directora xeral ás queixas dos docentes e sinalando a falta de liberdade das direccións dos CIFP para avaliar a oferta educativa.

CCOO tamén refuta a afirmación de que haxa un aumento na demanda de formación a distancia e argumenta que este incremento obriga ao alumnado a matricularse en centros privados, xa que non hai oferta abonda nos centros públicos. O sindicato esixe un reforzo de persoal e medios acompañando ao aumento de prazas.