Máis de 30 aloxamentos da zona sur de Lugo teñen o Bono turístico da Xunta, que poderá gastarse ata finais de ano

O delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, explica que as tarxetas reactiváronse o 15 de setembro, co fin de mellorar as cifras de ocupación fóra da tempada alta

Destaca que a campaña do ano pasado inxectou uns 290.000 euros aos negocios adheridos nesta área da provincia

Un total de 34 establecementos da Zona Sur de Lugo están adheridos ao Bono Turístico #QuedamosenGalicia22 da Xunta, que volve estar activo desde 15 de setembro e poderá desfrutarse ata o 31 de decembro.

Así o explicou hoxe o delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, durante a visita ao hotel Áurea Palacio de Sober, un dos que se sumaron á campaña nesta parte da provincia, onde tamén hai diferentes aloxamentos dispoñibles en Pantón, Monforte de Lemos, Chantada, A Pobra do Brollón, Quiroga, O Saviñao, Folgoso do Courel e Taboada.

Arias lembrou que o bono permaneceu desactivado na época de maior demanda turística –entre o 1 de xullo e mediados de setembro ? “porque precisamente un dos obxectivos desta campaña é mellorar as cifras de ocupación fóra da tempada alta”.

Sinalou que o s negocios da Zona Sur participantes en 2021 recibiron unha inxección duns 290.000 euros a través d esta iniciativa turística , q ue “ volve a ter unha acollida excelente entre a cidadanía na nova edición” .

Tamén salientou que varios concellos desta zona figuran entre os primeiros da provincia de Lugo que rexistraron máis gasto o ano pasado con cargo aos bonos. Así, Pantón foi o terceiro –os usuarios das tarxetas nos locais deste municipio abonaron 157.000 euros –; Monforte de Lemos o sétimo ? cun gasto de 52.275 euros –; e Sober o oitavo – 47.798 euros –.

O delegado referiuse ademais a outras iniciativas para fomentar o turismo que ten en marcha a Xunta nestes meses do ano, como o Outono Gastronómico en establecementos de turismo rural, activa desde o 16 de setembro ata o 18 de decembro.

Nove dos locais lucenses participantes están na Zona Sur da provincia, repartidos polos concellos de Taboada, O Courel, O Saviñao, A Pobra do Brollón, Pantón, Quiroga e Sober.

Os usuarios teñen a opción de elixir entre seis paquetes distintos, que poden limitarse a desfrutar dos menús a base de produtos galegos con certificación de calidade ou incluír estancias e mesmo actividades como roteiros, acceso a adegas e balnearios ou xogos de escape room .

T odas aquelas persoas interesadas en consultar os negocios adheridos ao Bono Turismo ou informarse sobre as opcións dispoñibles nos Outonos Gastronómicos poden facelo a través da páxina web de Turismo de Galicia, onde hai apartados específicos para cada unha destas iniciativas.





