Máis de 9.500 electores están chamados a votar mañá para a renovación de seis consellos reguladores do ámbito agroalimentario

Destacan as indicacións xeográficas protexidas de Carne de Vacún de Galicia, con máis de 7.600 electores convocados, e a denominación de orixe Ribeiro, con case un milleiro



Nos outros nove consellos reguladores chamados á renovación, deuse por finalizado o proceso de elección de vogais por presentarse candidaturas únicas, pola existencia de pactos ou pola renuncia de candidaturas



A campaña electoral finalizou onte, o día 21 a xunta electoral proclamará os vogais electos e logo producirase a constitución dos plenos

Mañá celébranse as eleccións para a renovación dos órganos de goberno de seis consellos reguladores do ámbito agroalimentario galego, convocadas mediante a orde da Consellería do Medio Rural publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o pasado 10 de novembro. Así, máis de 9.500 persoas censadas –tanto físicas como xurídicas– están chamadas a votar este domingo. Non son a totalidade dos inscritos nestes consellos reguladores porque hai moitos censos nos que houbo candidaturas únicas e pactos de repartición.

Deste xeito, someteranse mañá ás urnas para a súa renovación os órganos de goberno dos consellos reguladores das denominacións de orixe (DO) vitivinícolas Monterrei, Rías Baixas, Ribeiro e Valdeorras. Tamén o da indicación xeográfica protexida (IXP) Mel de Galicia e o das de Carne de Vacún, sendo as cárnicas as que convocan máis electores, ao superar os 7.600. Ségueas a DO Ribeiro, con preto dun milleiro de persoas electoras.

Cabe lembrar que naqueles censos nos que se presentaron candidaturas únicas ou nos que, habendo máis dunha candidatura, a totalidade das proclamadas chegaron a acordos electorais de repartición de vogalías ou –logo dalgunha renuncia– quedou unha única candidatura en liza, o proceso de eleccións dáse por rematado. Isto é o que sucedeu no caso dos consellos reguladores da denominación de orixe Ribeira Sacra, das indicacións xeográficas Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, das denominacións de orixe protexidas Arzúa–Ulloa, Queixo Tetilla e San Simón da Costa, das IXP Pataca de Galicia, Pan de Cea e Castaña de Galicia e no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).

Así as cousas, mañá son as eleccións para seis consellos reguladores do ámbito agroalimentario. Mentres, o día 21, a xunta electoral proclamará os vogais electos e nos días posteriores realizarase a constitución dos 15 plenos e a elección das persoas que ocuparán as súas presidencias e vicepresidencias.

Enlace á web de Medio Rural con información sobre o proceso electoral: https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/alimentacion/eleccions–consellos–reguladores–2023





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando