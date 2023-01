Máis de 6.200 persoas e preto de 700 empresas beneficiáronse das actividades do GaiásTech, o centro da Xunta para impulsar a transformación dixital

Inaugurado en xuño de 2021, na Cidade da Cultura, leva celebradas máis de 150 actividades

Ten ao dispor de cidadáns, empresas e entidades un Mapa de Capacidades Dixitais de Galicia con información sobre máis de 300 empresas do sector TiC

O GaiásTech é un espazo dedicado á demostración e á experimentación en tecnoloxías avanzadas Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Máis de 6.200 persoas e preto 700 empresas beneficiáronse das actividades do centro GaiásTech en ano e medio. Desde a súa posta en marcha en xuño de 2021 e ata decembro de 2022, o Gaiástech organizou máis de 150 actividades. O Centro, situado na Cidade da Cultura de Galicia, concibiuse como un espazo para a demostración e experimentación en tecnoloxías avanzadas e de concentración do coñecemento ao servizo da transformación dixital das empresas, das administracións e da sociedade galega.

O GaiásTech tamén ofrece un Mapa de Capacidades Dixitais de Galicia,

un directorio de axentes tecnolóxicos de Galicia con experiencia, coñecemento e competencias dixitais, especialmente nas tecnoloxías disruptivas.

O obxectivo desta iniciativa é o de potenciar o mercado TIC galego, potenciar as empresas do ecosistema, favorecer as relacións no sector e constituír un escaparate cara ao exterior.

GaiásTech é un dos instrumentos fundamentais da Estratexia Galicia Dixital 2030 para impulsar a especialización tecnolóxica, promover o talento dixital, fortalecer o hipersector TIC, impulsar as novas tecnoloxías disruptivas, como a intelixencia artificial, a ciberseguridade, a intelixencia do dato ou o 5G, e favorecer a súa adopción polos distintos sectores produtivo.

