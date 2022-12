Máis de 600 persoas maiores están a gozar estas semanas do programa de Benestar en balnearios, cubríndose o 100% das prazas ofertadas

A proposta desenvólvese en 15 establecementos de toda a Comunidade durante os meses de novembro e decembro



Permite que persoas maiores de 60 anos desfruten de estadías en pensión completa para pasar uns días de descanso



O Goberno galego pon a disposición dos maiores programas de envellecemento activo como as aulas sénior, Xuntos polo Nadal ou iniciativas de voluntariado interxeracional para compartir experiencias cos mozos galegos



A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, sinalou que a Xunta cubriu a totalidade das máis de 600 prazas ofertadas no programa Benestar en Balnearios neste ano 2022. Esta mañá visitou as persoas que desfrutan desta iniciativa en Mondariz–Balneario onde sinalou que esta proposta permite ofrecerlle aos maiores alternativas para un envellecemento activo. O Goberno galego destina 136.000 euros co que cubre ata o 40% do custo da praza.

A conselleira aproveitou para visitar tamén a unidade móbil do programa de Coidados porta a porta, que na xornada de hoxe retomou a súa actividade en Mondariz–Balnerario e que atende aos veciños de máis idade desta zona ata o martes da vindeira semana, incluído. Ata o momento concedéronse 139 citas, entre a primeira e segunda volta, incrementándose un 31% nesta segunda con respecto á anterior visita do programa á localidade. Aínda está aberta a posibilidade de pedir cita nos números de teléfono 622 748 283 ou 623 546 992, ou ben a través do seguinte enderezo electrónico:

