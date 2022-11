Máis de 4.000 persoas interactuaron no metaverso na oficina de emprego virtual instalada no expositor da Xunta en Edugal

A innovadora iniciativa que promoveu a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade no seu expositor da feira deu acceso ás persoas visitantes a través do teléfono móbil ou de gafas de realidade virtual



Destacou a presenza do robot Bibi cunha pantalla interactiva con todos os proxectos autonómicos en materia laboral e o desenvolvemento de diversos obradoiros vinculados á robótica educativa ou á intelixencia artificial



O metaverso permitirá nun futuro optimizar os procesos de avaliación e selección de persoal por parte do tecido produtivo, co centro posto no factor humano

Máis de 4.000 persoas visitaron o stand da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade no 11º Salón da oferta de educación e formación que se celebrou en Pontevedra os días 26, 27 e 28 de outubro. No expositor destacou a recreación dunha oficina de emprego no metaverso, unha experiencia piloto, coa que pretende achegar a orientación laboral ás persoas traballadoras de menor idade.

Os asistentes ao salón que visitaron o stand de emprego poideron coñecer de primeira man a iniciativa recreada neste universo virtual coa que o Goberno galego aposta pola

innovación na busca de oportunidades laborais da mocidade. Con este proxecto piloto, ao que se puideron conectar os usuarios a través dos seus teléfonos móbiles e/ou grafas de realidade virtual aumentada, perséguese optimizar a orientación laboral, o deseño de itinerarios formativos e a recondución cara ao Servizo de Emprego de Galicia das persoas menores de 25 anos en situación de desemprego e que non estean formándose no momento actual.

No marco da estratexia global de emprego Xempre Contigo, o Goberno autonómico está a abordar unha modernización sen precedentes do dito servizo de emprego autonómico que pasa pola mellora dos procesos de intermediación e colocación que se realizará a través dunha nova ferramenta dixital baseada na intelixencia artificial. Grazas a este novo software a Xunta contará cos recursos, procesos e ferramentas para ser a institución referente do sistema para crear un vínculo permanente entre traballadores e empregadores.

O instrumento permitirá identificar as necesidades do mercado de traballo en tempo real e adaptar a formación e os itinerarios formativos a estas. Como novidade, ademais, manterá conexión co sistema de inclusión social de Galicia para identificar persoas vulnerables coas que traballar no proceso de transición ao emprego co acompañamento específico que precisan.

O stand de Promoción do Emprego en Edugal destacou, ademais, nesta edición pola celebración de diversos obradoiros relacionados coa bioloxía, tecnoloxía e biotech.ciencia; a impresión 3D; o deseño de videoxogos; electrónica; robótica educativa; ou intelixencia artificial.

Ao longo dos días que se celebrou Edugal, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade presentou tamén a Axenda Galega das Capacidades para o Emprego e a Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, entre outros.

