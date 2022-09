Máis de 400 estudantes lucenses escoitaron o relato de Iñaki Zubizarreta contra o bullying, "Renderse non é unha opción"

A conferencia tivo lugar no salón de actos da Delegación Territorial da Xunta en Lugo e participaron alumnos e alumnas dos institutos Muralla Romana, Anxel Fole, Sanxillao e Leiras Pulpeiro . Trátase do primeiro acto do ciclo Luz ó deporte , que impulsa a Xunta en colaboración coa Fundación Breogán e Abanca no marco da programación do Xacobeo 21–22.