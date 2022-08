Máis de 200.000 pacientes galegos beneficiáronse xa das esperas máximas marcadas pola Lei de garantías de prestacións sanitarias da Xunta

A norma garante, para patoloxías graves, o acceso a unha primeira consulta de especialista e a unha proba diagnóstica en menos de 45 días; e a unha intervención cirúrxica en menos de 60 días

O 100% destas persoas foron atendidas dentro do sistema sanitario público galego, sen derivación algunha á sanidade privada



Santiago de Compostela, 13 de agosto 2022

Un total de 200.672 pacientes resultaron beneficiados polos tempos máximos garantidos pola Xunta a través da Lei de garantías de prestacións sanitarias de Galicia nos cinco anos e medio que van desde a

entrada en vigor en xaneiro de 2018 do decreto sobre tempos de espera que desenvolve dita Lei, e ata o 30 de xuño deste ano 2022.

En concreto, un total de 78.102 pacientes viron garantido o seu acceso a unha primeira consulta de especialista en menos de 45 días, 75.572 puideron acceder a unha proba diagnóstica en menos de 45 días e 46.998 foron sometidos a unha intervención cirúrxica en menos de 60 días.

Estes procedementos de garantías de tempos máximos se aplican a persoas con patoloxías oncolóxicas malignas, con insuficiencia aórtica, con aneurismas cerebrais, neoplasias, carcinomas, hidrocefalia ou desprendemento de retina.

A execución destas garantías lógrase ao planificar a actividade asistencial das distintas áreas, adaptándoa a estas prioridades ou derivando aos pacientes dunha área a outra para acelerar o seu proceso, dentro da concepción do Sergas como un hospital único.

Aínda que a Lei prevé a derivación á sanidade privada coma último recurso, no caso de que o sistema público non logre prestar a atención nos tempos marcados, ata o momento non foi necesario recorrer a isto, e o 100% dos pacientes beneficiarios desta Lei nos últimos cinco anos e medio foron atendidos nos hospitais públicos galegos.

Cómpre destacar que o ano 2021, mesmo coas incidencias derivadas da pandemia, pechouse cun total de 46.821 actividades asistenciais garantidas a través dos tempos máximos, converténdoo no ano con maior actividade garantida dende a entrada en vigor da lei.

O feito de que o primeiro semestre deste 2022 acade xa as 25.384 actividades garantidas, máis da metade das do ano pasado, permite aventurar que este ano podería rematar con aínda mellores cifras.

Os resultados desta normativa son patentes nos datos de listas de espera publicados polo Ministerio de Sanidade. Así, o informe do Ministerio cos datos a peche de 2021 sitúan a Galicia como a terceira comunidade con menor porcentaxe de pacientes con máis de seis meses en espera para unha intervención cirúrxica, cun 8% fronte a unha media nacional do 20,3%. O tempo medio xeral para unha intervención cirúrxica en Galicia foi en 2021 de 77 días, o terceiro máis baixo de España, fronte a unha media nacional de 123 días de agarda.

