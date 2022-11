Máis de 19.000 vigueses descargaron o Bono Activa Comercio da Xunta

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, visitou algúns dos establecementos participantes na iniciativa, á que na cidade viguesa se sumaron 451 negocios

Os comerciantes poden seguirse sumando ata a mañá ao programa, que xa mobilizou vendas por 600.000 euros na cidade

Conde subliña a importancia de atraer os clientes ao comercio de proximidade, e resalta a súa contribución á vertebración das vilas e cidades



Vigo, 29 de novembro de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, visitou esta tarde diferentes establecementos participantes no Bono Activa Comercio, un programa de descontos ao que se sumaron xa 451 negocios vigueses.

Os comerciantes teñen ata mañá para seguir adheríndose a este programa, que tal e como como salientou Conde, que visitou tendas das Travesas e na zona do Náutico, ata a data ten permitido mobilizar vendas por preto de 600.000 euros na cidade. Os 19.000 consumidores que descargaron os bonos por 30 euros en descontos teñen ata o 31 de decembro para realizar as súas compras. O vicepresidente primeiro explicou que, máis alá das cifras, o obxectivo da campaña é “achegar a xente ao comercio de proximidade”, que, tal e como subliñou, “é o que vertebra as cidades e as vilas”.

A Administración autonómica destina 5 millóns de euros a este programa co que se busca impulsar as compras no comercio local, contribuíndo ao mesmo tempo a aliviar o impacto da inflación na capacidade de gasto dos fogares galegos. Máis de 166.000 consumidores descargaron en tan só tres días todos os descontos de 30 euros dispoñibles a través deste programa.

O Bono Activa Comercio contribúe a dinamizar as vendas en datas clave para a actividade comercial como o Nadal ou o Black Friday. Así, entre o xoves 24 e o domingo 27 realizáronse en toda Galicia 19.240 operacións de compra co Bono Activa Comercio por un importe total de 1,2 millóns de euros. No caso de Vigo, entre o xoves e o domingo pasado o Bono Activa Comercio xerou 1.785 operacións de compra por valor de máis de 107.000 euros.

A iniciativa súmase ás diferentes liñas de axudas específicas para o comercio galego promovidas pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, centradas en eidos como a transformación dixital e a modernización do sector, así como para a dinamización e incentivación do consumo a través dos centros comerciais abertos e federacións de comerciantes e o impulso das prazas de abastos.





