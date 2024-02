Máis de 18.300 aspirantes para os exames que celebra esta fin de semana o Sergas

Durante as xornadas do sábado e do domingo, están convocados a realización das probas un total de 18.377 aspirantes, para o acceso a 779 prazas que se distribúen en 10 categorías do sistema sanitario público galego

As categorías con máis participantes son as de Celador, con 8.300 aspirantes; e as do grupo Auxiliar da función administrativa con 7.790

Por primeira vez na historia das probas selectivas do Sergas, unha persoa realizará o seu exame desde fóra da comunidade galega, neste caso, unha xestante residente no arquipélago Canario

O vindeiro sábado, día 10 de febreiro, continuarán as probas selectivas do Sergas coa realización duns exames nos que están convocadas 2.138 persoas



O Recinto Feiral Internacional de Galicia (Silleda), acollerá esta fin de semana a realización dos exames da fase de oposición do Sergas, para a cobertura dun total de 779 prazas que se distribúen en 10 categorías do sistema sanitario público galego. Así, un total de 18.377 aspirantes están convocados a participar nestas probas selectivas.

En concreto, para a xornada de mañá sábado están convocados un total de 9.408 aspirantes, para cubrir 46 prazas de enfermería especialista en enfermería Obstétrico–Xinecolóxica –matrona–; 12 de técnico/a superior en Imaxe para o diagnóstico; 1 de técnico/a en xestión de sistemas e tecnoloxías da información e 6 terapeuta ocupacional. A apertura das portas do Recinto está prevista para as 9,00 horas.

Ademais, e xa na quenda de tarde, desde as 16,00 horas terán lugar os exames do grupo Auxiliar da función administrativa, cun total de 318 prazas ofertadas polo Sergas.

Na xornada do domingo, e tamén a partir das 9,00 horas, están convocadas un total de 8.969 persoas para participar nos exames das categorías de Enfermeiro/a especialista en enfermaría de Saúde Mental (31 prazas ofertadas); Enfermería especialista en Pediatría (32 prazas ofertadas ); Enxeñeiro/a técnico/ (10 prazas ofertadas) e Odontólogo/a de Atención Primaria (17 prazas ofertadas).

Na quenda de tarde, será o turno para a realización das probas na categoría de Celador/a, e para a que o Servizo Galego de Saúde ten ofertadas un total de 306 prazas.

Así, o sábado 10 de febreiro, terán lugar os exames para acceder ás 61 prazas de Enfermeiro/a especialista en enfermaría Familia e Comunitaria; ás 70 de Fisioterapeuta; 1 de Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información e 2 Técnico/a superior en Hixiene Bucodental. O número total de persoas convocadas para o vindeiro sábado ascende até os 2.138.

Cómpre destacar que, a estas 913 prazas convocadas no mes de febreiro, engádense ás 1.556 prazas ofertadas na categoría de Enfermería, cuxo exame da fase de oposición se realizou o pasado 25 xuño; ás 789 na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermería e ás 196 da categoría de persoal de servizos xerais, cuxos exames tiveron lugar o pasado 4 e 5 de novembro.

Por primeira vez nas historia das probas do Sergas, realizarase un exame desde fóra da comunidade autónoma de Galicia, ao contar coa colaboración do Servizo Canario de Saúde para facer o exame nun hospital desa Comunidade Autónoma a unha aspirante embarazada a termo.

Neste sentido, en execución de diversos acordos adoptados pola Mesa sectorial de negociación en materia de protección das persoas traballadoras durante o embarazo, e publicados no Diario Oficial de Galicia o pasado mes de novembro, a muller que estea de parto o día en que teñan lugar os exercicios da oposición, e non sexa posible realizarlle o exame no hospital, poderá efectualo dentro dos 15 días seguintes á realización das probas.

Garántese así mesmo, o exercicio da lactación natural por aquelas aspirantes que o solicitasen. A estes efectos, habilitaránse no exterior do recinto unha sala específica para que poder realizar a lactancia con carácter previo ao inicio da hora de exame, e no interior do recinto outra sala para que durante o tempo de realización das probas poidan tamén realizar a lactancia. Neste suposto, o tempo transcorrido na realización da lactación incrementase ao tempo de exame previsto inicialmente.

Así mesmo, practicaranse varias adaptacións de tempo e medios, que a normativa permite, para a realización dos exercicios co obxecto de garantir que todas as persoas aspirantes concorran ao proceso en condicións de igualdade. As adaptacións de medios son de diversa natureza, desde poñer a disposición dos aspirantes con problemas de audición interpretes de linguaxe de signos, á posibilidade de realizar exames nun ordenador adaptado para os aspirantes invidentes, ou adaptacións menores relacionadas con necesidades especiais dalgúns aspirantes.

Destacar que na organización destes procesos selectivos non se realiza o chamamento dos aspirantes. Así, todos os aspirantes teñen á súa disposición na Oficina Virtual do Profesional (FIDES/ expedient–e), desde a data de publicación da data do exame no Diario Oficial de Galicia, até a acreditación persoal con código QR.





