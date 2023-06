Máis de 1.800 escolares galegos participan na XIX edición do programa Clases sen Fume, a iniciativa educativa da Xunta para a prevención do tabaquismo

Comesaña presidiu a entrega de premios do concurso Clases sen Fume, na que en 2023, participaron máis de 1.800 escolares, de 40 centros educativos galegos

O conselleiro de Sanidade destacou a valentía da mocidade que rexeita o tabaco e aposta polo hábitos de vida saudables

Na presente edición, resultaron gañadoras as aulas: 1ºD do IES Valle Inclán de Pontevedra, 1º B do Colexio Galaxia de Ribeira, e 1ºA do IES Monte Castelo de Burela

Desde a súa posta en marcha, no ano 2002, este programa educativo contou xa coa participación de máis de 75.000 alumnos e alumnas de 1º e 2º da ESO

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

Máis de 1.800 escolares, procedentes de 40 centros educativos galegos, participaron este ano na XIX edición do programa “Clases sen Fume”, a iniciativa educativa contra o tabaquismo que desenvolve a Consellería de Sanidade, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades.

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presidiu esta mañá en Santiago Compostela, a entrega de premios dun concurso no que, desde a súa posta en marcha en 2002, xa participaron máis de 75.000 mozos e mozas.

Na presente edición, resultaron galardoadas as aulas: 1ºD do IES Valle Inclán de Pontevedra na categoría “Clases sen Fume”; na categoría de “Mellor Slogan” o 1º B do Colexio Galaxia de Ribeira con “É difícil volver. A decisión tela ti”; e no apartado de “Mellor actividade Creativa” o 1ºA do IES Monte Castelo de Burela, con “Deíxate axudar”.

Así mesmo, entregáronse seis accésit, que este ano recaeron nos cursos: 2ºC do IES Breamo de Pontedeume, o 2ºB do IES Rodeira de Cangas, o 1º A e 2ºB do CPR Sagrado Corazón de Celanova, o 2ºC do IES Blanco Amor de Culleredo, e o 1ºA do IES Valle Inclán de Pontevedra.

No caso dos tres primeiros gañadores, o alumnado poderá desfrutar dun programa multiaventuras de cinco días no complexo xuvenil de Gandarío, mentres que os cursos galardoados con accesits, agasallaráselles cunha xornada no Aquapark de Cerceda.

Acompañado pola directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez; o titular de carteira sanitaria da Xunta salientou a valentía da mocidade que rexeita o tabaco e aposta polo hábitos de vida saudables. Así, aproveitou a súa intervención para agradecer aos equipos docentes das 86 aulas participantes, a súa contribución no obxectivo de acadar unha Galicia sen fume.





