Máis de 1.300 profesionais sanitarios tomarán posesión mañá como persoal fixo do Sergas

Deles, 996 son persoal facultativo e 318 son técnicos sanitarios

101 profesionais comezarán a traballar por primeira vez no Sergas a partir de superar estas oposicións

Un total de 1.311 profesionais sanitarios tomarán posesión este luns, 12 de decembro, como persoal fixo do Servizo Galego de Saúde trala superación dos procesos selectivos tanto en hospitais como centros de saúde e entidades como 061. Deles, 996 son persoal facultativo especialista, e 318 son técnicos sanitarios.

Do total do persoal que tomará posesión este luns, 700 profesionais continuarán desempeñando o seu labor no mesmo centro de traballo, mentres que 405 cambiarán de emprazamento. Ademais, cómpre destacar que 101 profesionais comezarán a traballar por primeira vez no Sergas a partir de superar estas oposicións.

Así tamén, adxudicaranse as prazas de concurso de traslados destas categorías coincidindo coa incorporación da OPE, 85 prazas de distintas especialidades de persoal facultativo especialista e 29 técnicos especialistas.

A Xunta continua así co seu traballo no proceso de estabilización dos cadros de persoal e mellora dos servizos públicos, con medidas para fomentar a conciliación e a estabilidade dos empregados públicos así como co desenvolvemento da súa carreira profesional.





