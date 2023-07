Máis de 11.300 profesionais do Sergas poderán acceder a un novo grao de carreira profesional na convocatoria do ano 2023

Nesta convocatoria poderán acceder, por primeira vez, a carreira profesional o persoal residente en formación nos seus últimos anos de formación

Así mesmo, a convocatoria inclúe encadramentos excepcionais para acceso aos Graos I e II, e tamén para o acceso ordinario nos Graos I e IV

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2023

A Comisión de seguimento da carreira profesional do Servizo Galego de Saúde –e entidades adscritas– mantivo esta semana xunto cos sindicatos

CIG, CSIF, SATSE e UGT, unha xuntanza na que se acadaron importantes acordos de cara á vindeira publicación da convocatoria sobre a carreira profesional do ano 2023, e pola que máis 11.300 profesionais do Sergas poderán solicitar un novo grao de carreira profesional.

Entre as novidades desta convocatoria, destaca que por primeira vez o persoal residente en formación poderán solicitar o acceso ao grao inicial nos últimos anos do seu período formativo; a convocatoria dun procedemento ordinario de acceso aos graos I a IV, e a tramitación dun procedemento extraordinario de acceso aos graos I e II (dirixido ao persoal estatutario temporal). O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro do 2023.

O persoal residente en formación no Sergas (MIR, EIR; PIR; FIR...) poderán acceder, nos seus últimos anos de formación, ao grao inicial de carreira profesional. Deste xeito, anticípase o momento no que este persoal pode acceder ao Grao I pois, unha vez rematada a súa formación, non será preciso completar outros cinco anos no servizo para poder solicitalo.

Esta medida beneficiará a 243 profesionais, que poderán acceder ao Grao inicial en 2023, e ao Grao I no ano 2028, e que terá en conta as diferentes duracións do período formativo (2, 3, 4 ou 5 anos), para determinar o momento en que se poderá solicitar o grao inicial.

Outro apartado importante será a convocatoria ordinaria destinada ao acceso dos Graos I e IV da carreira profesional. Neste senso poderán solicitar o seguinte grao de carreira profesional preto de 3.000 traballadores do Sergas, dos que o 40 % son licenciados sanitarios, 41 % diplomados sanitarios e técnicos de FP, e 19 % son persoal de xestión e servizos. Sinalar, así mesmo, que o 90 % destes profesionais acceden ao Grao I. O pago do complemento de carreira que se recoñeza nesta convocatoria producirase con efectos do 1 de xaneiro de 2024.

Cómpre remarcar que o sistema de carreira profesional motiva aos profesionais a participar, ao longo da súa vida laboral, nos obxectivos da organización e a incrementar a súa cualificación e competencia, o que redunda na calidade asistencial e na mellora permanente das prestacións sanitarias públicas.

O baremo ordinario, que supón un importante cambio respecto ao que se aplica no réxime extraordinario, divídese en 4 grandes áreas, (área I: Actividade asistencial/profesional; área II, Competencias asistenciais/profesionais; área III, Formación, Docencia, Investigación e Innovación; e área IV, Implicación e compromiso coa organización).

No que atinxe ao encadramento excepcional no Grao II, poderán participar nesta convocatoria o persoal estatutario temporal que acadou o Grao I en 2022 e o persoal fixo que accedeu ao Grao I na convocatoria do ano 2018, pero que non puido solicitar o grao II na convocatoria do ano 2020, porque nos era persoal fixo, senón temporal, antes do 31 de decembro de 2011.

Esta medida beneficiará a preto de 8.000 profesionais, representando unha suba media do 12% nos salarios anuais, comezando esta incremento salarial progresivo en xaneiro do ano 2024.





