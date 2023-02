Lorenzana subliña o compromiso do empresariado de Valga coa xeración de emprego de calidade e de riqueza no territorio

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou na comida anual do tecido empresarial de Valga ao que animou a traballar na empregabilidade de persoas con especiais dificultades de inserción laboral

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe no encontro anual que os empresarios de Valga celebran coincidindo coa festividade de San Blas. Aproveitou para poñer en valor a aposta polo emprego das firmas radicadas nesta comarca das que, dixo, destaca o compromiso coas persoas e co crecemento económico de Galicia.

A Xunta de Galicia está a avogar, tal e como trasladou Lorenzana ao empresariado de Valga, pola xeración de emprego de calidade en iniciativas que xeran riqueza no territorio galego e contribúen á fixación de poboación. A comunidade, resaltou, quere conseguir persoal cualificado que poida dar resposta ás necesidades das empresas para facer coincidir a demanda de man de obra coa oferta de poboación formada e dar resposta ás vacantes de difícil cobertura. Para conseguilo, o Goberno autonómico está a renovar a súa formación para o emprego a través da estratexia Xempre Emprego Contigo co propósito de atopar ese encaixe de traballadoras e traballadores no mercado de traballo.

A representante da Xunta puxo en valor a importancia de que a través das empresas se contribúa a fixar e avanzar na efectiva igualdade laboral, á modernización dos sistemas e o aliñamento dos proxectos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

A conselleira lembrou que o paro rexistrado no concello de Valga baixou o pasado mes de xaneiro nun 2,3% e por encima do 1% no conxunto da comarca, a pesares do difícil contexto económico polo que se está a atravesar.

A Xunta é consciente das cargas que o tecido empresarial está a soportar coa tendencia inflacionista e a escaseza e suba de custos de materiais polo que Lorenzana animou a seguir a traballar nas oportunidades laborais, sobre todo, dixo, dos colectivos con maiores dificultades para acceder ao mercado de traballo como mulleres, mozas e mozos, persoas con discapacidade ou paradas de longa duración.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando