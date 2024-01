Lorenzana salienta que a Xunta busca apoiar as empresas fronte ao aumento dos custos enerxéticos e de implantación

Asegura que a prioridade do Goberno galego está sendo a de desburocratizar, facilitar o acceso a solo industrial e ao financiamento, e impulsar as renovables

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, salientou hoxe que a Xunta traballa por ofrecer ao tecido empresarial os servizos necesarios para o exercicio da súa actividade, nun momento en que o principal obstáculo está nos custos derivados da factura enerxética e os de implantación á hora de poñer en marcha un novo proxecto. “Todos os que estamos aquí, as Cámaras de Comercio, as asociacións empresariais e as administracións temos un obxectivo común: apoiar e colaborar coa empresa, ofrecerlle servizos de apoio e facilitar que se poida seguir desenvolvendo na nosa Comunidade”, explicou Lorenzana.

Durante a súa intervención nun encontro empresarial coa Cámara de Comercio de Lugo, ao que asistiu o presidente da Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, Lorenzana subliñou que a prioridade da política económica do Goberno galego está sendo, por un lado, a de desburocratizar, reducir prazos e garantir a seguridade xurídica. Por outro, axudar a reducir a factura eléctrica apostando polas renovables, facilitar o acceso a solo industrial, e o acceso a financiamento e préstamos con condicións máis vantaxosas que unha entidade de crédito.

Ao respecto, apuntou que a Oficina Económica de Galicia funciona como unha xanela única onde, cando unha empresa presenta un plan de negocio, se lle dá resposta en 24 horas (de forma presencial ou telemática). E, no prazo de sete días, un plan específico e individualizado coa posibilidade de chegar a reducir os custos de tramitación nun 50%. Na mesma liña, mencionou a posta en marcha dun plan autonómico de aceleración de proxectos industriais para que a súa execución poida iniciarse no prazo dun ano.

No relativo á política enerxética, resaltou que a Lei de aproveitamento dos recursos Naturais e a sociedade Recursos Naturais de Galicia teñen entre os seus obxectivos, vincular o desenvolvemento industrial na comunidade ao despregamento das renovables, de modo que o tecido empresarial consigue acceso a un prezo eléctrico máis competitivo do que tamén se van beneficiar os fogares que están na súa área de influencia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando