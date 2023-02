Lorenzana salienta nas XXVII Xornadas arredor da Camelia de Vedra a aposta da Xunta por difundir e promocionar este recurso natural

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vedra (A Coruña), 26 de febreiro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe na inauguración das XXVII Xornadas arredor da Camelia de Vedra que se está a celebrar nesta edición en Santa Cruz de Ribadulla. Tras o acto de presentación, a titular do departamento autonómico fixo un percorrido polas diferentes mostras e sinalou a importancia da celebración deste evento para poder descubrir o gran patrimonio natural que ten Galicia e a aposta que está a facer a Xunta para difundilo e promocionalo. Galicia, de feito, é o segundo lugar do mundo con máis especies de camelia.

As xornadas continuarán o 5 de marzo co XII BTT Cicloturista da Camelia; o 18 de marzo cun obradoiro de iniciación ao bonsai da camelia; e o 18 pecharase cunha excursión á Festa Internacional da Camelia de Celeiro de Basto, en Portugal.





