Lorenzana reivindica en Agolada a importancia cultural e económica da artesanía de Galicia

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, inaugurou hoxe a décima edición do Corazón da Artesanía, onde sinalou que o número de obradoiros rexistrados alcanza xa os 857, case o dobre que en 2012

Incide en que a través da futura normativa que regulará o sector non só se protexerá o seu valor patrimonial, senón que se seguirá traballando para que continúe xerando emprego de calidade

O encontro, organizado pola Xunta no conxunto histórico–artístico dos Pendellos, permite afondar durante tres días nas sinerxías coa gastronomía e a música

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Agolada (Pontevedra), 7 de xullo de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reivindicou este mediodía na inauguración do Corazón da Artesanía. X Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia a importancia económica e cultural do sector. Na súa intervención, Lorenzana sinalou que a Administración autonómica traballa para que a marca Artesanía de Galicia, da que forman parte 857 obradoiros, case o dobre que en 2012, teña cada vez unha maior visibilización, contribuíndo ao seu posicionamento e impulsando a súa internacionalización, así como as novas vocacións.

A responsable de Economía, Industria e Innovación lembrou que se está a traballar na futura Lei de Artesanía de Galicia, a través da cal se busca non só preservar o importante patrimonio cultural que supón o sector, senón tamén seguir impulsando unha actividade económica que xera emprego vinculado ao territorio. Lorenzana animou a visitar o Corazón da Artesanía, que a Xunta organiza durante toda a fin de semana no conxunto histórico–artístico dos Pendellos, onde durante tres días se proxecta “a grandeza de facer arte a man” e se poñen en valor “as nosas tradicións sempre pensando nun futuro prometedor”.

No programa inclúense demostracións en vivo de artesáns, exposición e venda de produtos gourmet, cursos de formación especializados, obradoiros abertos, actividades de música e baile e showcookings da mellor gastronomía galega servida en pezas da marca Artesanía de Galicia. Na edición deste ano está prevista a participación de 53 artesáns que representan 25 oficios diferentes, 38 como expositores de Artesanía de Galicia e outros 15 artesáns que participarán como docentes nos 8 cursos de formación e nos 6 talleres abertos para todos os públicos.

Durante os tres días do Encontro terán lugar sete cursos de formación especializada e centrados nos oficios da cestería, do coiro, do tecido en tear de baixo lizo, na estampaxe téxtil, no coiro, na madeira e no debuxo; mentres que os obradoiros abertos a todos os públicos iniciarán os asistentes no encaixe, elaboración de sanandresiños, torno cerámico, tapices, xoguetes de madeira e cestería.

Mañá sábado 8 de xullo, a programación de Artesanía no Prato centrarase nos showcookings dos cociñeiros Héctor López (dous soles Repsol), do Restaurante España (Lugo) e pertencente ao Grupo Nove, en dous pases ás 13:30 e ás 15:00 horas nos que empregará produtos de Galicia Calidade; e Jorge Gago, dos restaurantes A Maceta e Testo (Santiago de Compostela), a partir das 20:30 horas e empregando produtos da marca de calidade PescadeRías, grazas ao apoio da Consellería do Mar.

En canto á música, as actividades comezarán co concerto de Mercedes Peón, que presentará o seu proxecto Déixaas , a partir das 13:30 horas na praza do Concello. Pola tarde, está previsto un pasarrúas do grupo de música e baile tradicional Bico da Balouta (Agolada) a partir das 18:30h e xa pola noite, será a quenda da banda Galifunk Brass, ás 22:00 horas na praza do Concello.

A música do domingo

9 de xullo correrá a cargo do grupo Leilía, que presentará o seu último traballo, Vidas Cantadas , a partir das 13:30 horas, e mais do grupo de baile e música tradicional Cantigas e Agarimos, que actuará ás 18:30 horas. As dúas actuacións terán lugar na praza do Concello.

A programación de Artesanía no Prato inclúe os dous showcookings do chef do Grupo Nove Javier Rodríguez Ponte “Taky”, do Catering Boketé (Cambre), que terán lugar ás 13:30 e ás 15:00 horas; e mais unha sesión de coctelería a cargo de Willy Gómez (O Carballiño), que empregará como soporte pezas da colección O mundo do revés. Coctelería peliqueira , elaborada por Laura Delgado e gañadora do Premio Artesanía de Galicia 2022.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando