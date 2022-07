Lorenzana pon en valor o Plan Emprega Xuventude que contén cinco programas específicos para a mocidade, en execución ao 100% e dotados con 51,8 M€ para 2022

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, destacou hoxe no Parlamento de Galicia que as mozas e mozos son un colectivo prioritario nas políticas activas de emprego da Xunta

Sinalou que o Goberno galego estima que unhas 2.000 persoas novas poidan beneficiarse dos apoios das cinco actuacións que contempla Emprega Xuventude

Con respecto aos programas en activo do Plan marco, detallou un por un as súas características principais. Trátase das tres novas iniciativas Investigo, Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas e Talento 30; e os históricos obradoiros de emprego para persoas mozas e Galicia Emprega centrado na formación e contratación nas empresas.

Con respecto aos obradoiros de emprego para a mocidade, Lorenzana detallou que son programas mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade incrementar as oportunidades laborais das persoas que participan neles mediante a realización de obras ou a prestación de servizos de interese xeral e social. Así, os mozos e mozas acceden a formación e un contrato laboral a través dos obradoiros que contan con 3,5 millóns de euros na convocatoria en marcha. En total estanse a desenvolver 19 programas nos que toman parte 303 alumnas e alumnos.

A conselleira, para rematar a súa intervención referiuse ao programa Galicia Emprega, cuxas axudas tamén se poden solicitar ata o próximo 30 de setembro. Inclúense nesta actuación incentivos á contratación para menores de 30 anos en situación de desemprego para promover a súa inserción na empresa. Conta con dous millóns de euros de investimento e ata o de agora beneficia a 271 persoas.

“Levamos a cabo todos estes programas co propósito de conseguir unha sociedade xusta e inclusiva cos máis novos e próspera e chea de oportunidades”, concluíu.

