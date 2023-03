Lorenzana pon en valor en Ourense as axudas da Xunta aos autónomos e emprendedores que suman este ano máis de 78 millóns de euros

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe o establecemento Lola Limón, beneficiario das axudas dos programas Xempre Autónomo e Xempre Emprendemento

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Ourense, 25 de marzo de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, informou hoxe en Ourense sobre as axudas da Xunta de apoio aos profesionais autonómos e emprendedores que suman este ano máis de 78,3 millóns de euros (60 millóns destinados ao traballo autónomo e 18,3 millóns ao emprendemento). Nunha visita que realizou ao establecemento Lola Limón, beneficiario dos apoios dos programas Xempre Autónomo e Xempre Emprendemento, a conselleira sinalou que a Xunta está comprometida coas persoas traballadoras autónomas e emprendedoras para facer de Galicia unha terra de oportunidades.

Os orzamentos da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade inclúen este ano un investimento de 60 millóns de euros distribuídos en diferentes programas como son, entre outros, Xempre Autónomo que, con 12 millóns de euros, apoia o inicio de actividade por conta propia; o Bono Autónomo que con 8 millóns de euros permitirá a consolidación e mellora da competitividade dos negocios; ou as axudas para a formación e contratación indefinida do primeiro, segundo e terceiro traballador, que contan cun investimento de 1,3 millóns de euros. Lorenzana sinalou que estas tres liñas de apoios poden solicitarse aínda, ata o próximo 29 de setembro.

Ás iniciativas autonómicas dirixidas aos autónomos súmase o presuposto dirixido ao emprendemento, un total de 18,3 millóns de euros que inclúe, entre outros, as axudas de Xempre Emprendemento ou o impulso á Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego coa que a Xunta está a ofrecer un asesoramento personalizado e permanente ás persoas emprendedoras, axudándoas desde principio a fin cos seus proxectos empresariais.

A Rede, que botou a andar en xullo de 2022, conta na actualidade con cinco polos en activo (un deles na provincia de Ourense, o de Verín) que dan cobertura a máis de 140 concellos, é dicir, o 45% da comunidade galega. En menos dun ano de funcionamento ofreceu un asesoramento permanente e especializado a máis de 220 persoas axudándoas a desenvolver 209 proxectos empresariais, dos que permanecen en activo 162. A conselleira puxo en valor que un 57% destas iniciativas empresariais son lideradas por mulleres.

Os novos proxectos que se están a desenvolver enmárcanse en sectores moi diferentes: a agricultura, a gandaría, a silvicultura e a pesca (17%); o comercio (16%), a hostalería (12%) ou as actividades científicas e técnicas (8%).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando