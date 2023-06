Lorenzana pon ao grupo Darlim como exemplo de empresa comprometida coas persoas e co territorio

Pon en valor a súa capacidade de adaptación ás demandas do mercado a través da innovación e a diversificación



Resalta o peso da empresa familiar en Galicia, cun volume de emprego asociado de 55.000 persoas e un nivel de facturación equivalente ao 17 por cento do PIB



A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, asistiu hoxe á celebración do 40 aniversario do Grupo Darlim, ao que definiu como unha empresa familiar comprometida coas persoas e co territorio.

Lorenzana puxo en valor a súa capacidade de adaptación ás demandas do mercado, cunha carteira de máis de 6.000 clientes; e salientou a súa aposta pola innovación, a diversificación e a sustentabilidade social, con case un cento de persoas empregadas.

A conselleira recoñeceu que os avances tecnolóxicos que se están a producir e a transición enerxética obrigan as empresas a responder ao cambio a través da I+D+i, a eficiencia enerxética, a dixitalización e apostando polo talento e a formación. E, ao respecto, indicou que a tarefa do Goberno galego é que isto sexa unha tónica que se repita en todas as pemes galegas.

A titular de Economía, Industria e Innovación, concluíu resaltando o peso da empresa familiar en Galicia, que representan o 92,4 por cento do total e xeran o 86,3 por cento do emprego, cunha facturación conxunta equivalente ao 17 por cento do PIB.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando