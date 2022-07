Lorenzana enxalza a colaboración municipal para catalizar o emprego local a través da formación no peche do obradoiro ‘Reserva da Biosfera: Emprego Verde’

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou en Abegondo na entrega de diplomas ás 16 persoas que tomaron parte na acción formativa desenvolvida por 8 concellos coruñeses

Destacou que nesta actividade con 5 anos de traxectoria acada índices de colocación de entre o 50% e o 60%

Lorenzana avogou polos obradoiros duais e anunciou un incremento de crédito da nova convocatoria que está a piques de resolverse cun orzamento de 42M? para dar cobertura a un maior número de solicitudes



Abegondo (A Coruña), 20 de xullo de 2022

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, clausurou hoxe en Abegondo o obradoiro dual Reserva da Biosfera: Emprego Verde 21/22, no que 16 persoas se formaron nas especialidades de conservación de montes e instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.



No acto, a conselleira estivo acompañada dos alcaldes e alcaldesas de Abegondo, Betanzos, Coirós, Paderne, Bergondo, Carral, Oza–Cesuras e a concelleira de Promoción Económica, Turismo e Emprego de Sada; todos eles concellos promotores desta acción formativa, dos que Lorenzana destacou o compromiso e espírito cooperativo e o traballo conxunto entre administracións para acadar o éxito.



Tal e como subliñou Lorenzana, “cómpre traballar pola nosa contorna cunha formación que exerza de catalizador dun emprego local ligado tanto ás necesidades e coidados dos nosos montes como, por suposto, da nosa xente e veciñanza máis próxima”. Esta posibilidade se lle brindou ás 16 persoas participantes na formación que neste caso, leva 5 anos de tradición nesta comarca e “cun índice de colocación entre o 50 e o 60%”, destacou a conselleira. Durante este tempo, a Xunta investiu case 1,7 millóns de euros (1.697.080,20 ?) para formar a uns 120 alumnos e alumnas da contorna. No caso concreto do obradoiro clausurado hoxe, que comezou en outubro de 2021, o Goberno autonómico destinou un total de 346.946 euros.



Para a conselleira, o obradoiro Reserva da Biosfera: Emprego Verde “é mostra da simbiose entre un desenvolvemento socioeconómico e unha visión sustentable, tanto desde o punto de vista social e cultural como tamén ambiental”. A Xunta está a contribuír por medio de accións locais e de proximidade “mirando cara un horizonte global, tal e como marca o duodécimo Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas: unha produción e consumo responsables e a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos naturais”, afirmou Lorenzana.



Éxito dos obradoiros duais



Lorenzana avogou, por outra banda, por seguir a apostar polos obradoiros duais de emprego “porque o que funciona hai que mantelo”, e lembrou os seus tres principais beneficios: o desenvolvemento de actuacións de mellora en espazos públicos e a prestación de servizos de interese xeral e social; o fomento da empregabilidade das persoas participantes; e a aposta pola colaboración con entidades locais galegas para incrementar o emprego cun enfoque de proximidade.



“Por iso, este ano estamos a piques de notificar as concesións dunha nova convocatoria de obradoiros duais que permitirá formar a unhas 1.600 persoas con dúas grandes novidades: un incremento do orzamento do 23%, superando así os 42 millóns de euros e un maior período de formación do alumnado, pasando dos 9 aos 12 meses de duración”, reivindicou a titular de Promoción do Emprego e Igualdade , quen anunciou que “tal foi a demanda deste tipo de formación que estamos a traballar para que se publique no menor tempo posible unha ampliación orzamentaria que permita dar cobertura ao maior número de solicitudes posible”.



