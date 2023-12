Lorenzana destaca o servizo público que vai prestar a nova central de biomasa do barrio da Residencia de Lugo

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe estas instalacións, que considerou unha mostra do compromiso da Xunta coa sustentabilidade ambiental e económica do sector público en Galicia

Enmarca esta iniciativa na aposta que está facendo a Xunta de Galicia por reducir a factura eléctrica e os custes enerxéticos nos servizos públicos mediante o autoconsumo de renovables

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 22 de decembro de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, destacou hoxe o servizo que vai prestar a nova central de biomasa do barrio da Residencia de Lugo, que cualificou como unha mostra do compromiso da Xunta coa sustentabilidade ambiental e económica do sector público en Galicia.

Esta infraestrutura vai subministrar enerxía térmica e electricidade a todos os novos edificios proxectados no complexo do antigo Hospital Xeral de Lugo, empregando como combustible biomasa forestal residual, ademais de paneis fotovoltaicos para autoconsumo e dous puntos de recarga de vehículos eléctricos. Trátase do centro integral de saúde, da Oficina de Emprego, da residencia de Maiores e Centro de Día e do futuro polo de emprendemento que van albergar estas instalacións. Cun investimento de 1,5M?, vai permitir reducir as emisións de dióxido de carbono á atmosfera en 295,3 t/ano.

Lorenzana enmarcou esta iniciativa na aposta que está facendo a Xunta de Galicia por reducir a factura eléctrica e os custes enerxéticos nos servizos públicos fomentando o autoconsumo e a eficiencia enerxética. “Demostra a aposta de todo o Goberno autonómico polas enerxías renovables e a sustentabilidade, e cremos que temos que empezar polos propios edificios públicos autonómicos”, abondou.

Segundo dixo, as administracións públicas deben desempeñar un papel activo no consumo e aforro de enerxía, non só desde o punto de vista lexislativo, senón como promotores e financiadores de medidas de mellora e como consumidores.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando