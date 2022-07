Lorenzana destaca que a Axenda Galega de Capacidades pon o foco na formación permanente dos traballadores para dar resposta á transformación dixital

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe na Coruña na clausura do V Congreso de Centros Universitarios de Relacións Laborais e Ciencias do Traballo

Puxo en valor a marca Xempre Contigo da Xunta, que engloba as políticas que está desenvolvendo o Goberno galego para, entre outros, atender as necesidades dos traballadores e do tecido empresarial, axustando a oferta á demanda laboral

Indicou que a transformación dixital debe aproveitarse tamén para a mellora das condicións de traballo e das relacións laborais



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, puxo en valor hoxe na Coruña as políticas de emprego que está desenvolvendo a Xunta de Galicia para dar resposta á transformación dixital que está cambiando o mercado de traballo.

Así, na clausura do V Congreso de Centros Universitarios de Relacións Laborais e Ciencias do Traballo (Arelcit) sinalou a importancia da Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, unha estratexia global que o Goberno galego está desenvolvendo e que pon o foco na formación permanente dos traballadores para dar resposta, entre outros, á transformación dixital que está a revolucionar o mercado de traballo. Trátase de impulsar a colaboración público–privada para casar oferta e demanda e atender, así, ás necesidades dos traballadores galegos e do tecido empresarial.

A estratexia forma parte da marca Xempre Contigo da Xunta, que, en palabras da conselleira, busca impulsar o emprego de calidade e o emprendemento en Galicia, así como a formación para o emprego.

Baixo estes paraugas estase a levar a cabo un profundo proceso de modernización do Servizo Público de Emprego de Galicia que inclúe a posta en marcha dunha novidosa ferramenta dixital que utiliza business inteligent, big data e intelixencia artificial para a mellora da xestión da información relativa á oferta e á demanda de emprego co propósito de “manter un vínculo constante con traballadores e empregadores”, apuntou.

A conselleira tamén referiuse ao estudo de tecnoloxías emerxentes en sectores estratéxicos co que a Xunta conseguiu perfilar unha radiografía completa do mercado laboral galego, identificando as necesidades formativas dos traballadores, así como os novos nichos de mercado e as actividades que as empresas precisan cubrir con perfís especializados en eidos tecnolóxicos e dixitais. O estudo, segundo Lorenzana, evidenciou que os cambios que se están a producir no mercado laboral conducen a que os postos de traballo estean a sufrir unha transformación. “Por iso é necesario impulsar a formación para que transición duns empregos cara os novos que están xurdindo sexa de xeito fluído”, subliñou.

Para facilitar esta formación, a conselleira lembrou que a Xunta puxo en marcha dous campus virtuais de formación para o emprego e en igualdade laboral. Sobre este último eido sinalou que a nova certificación galega de excelencia en igualdade laboral para empresas ou a nova Lei autonómica de igualdade, que se acaba de publicar hoxe mesmo na web para consulta pública, pretenden avanzar na igualdade e no benestar laboral poñendo o foco na conciliación, o teletraballo, a flexibilización de horarios e xornadas laborais.

Por último, referido ao emprendemento, recordou que esta mesma semana púxose en marcha a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego que estarán dotados dun sistema de intelixencia territorial para o emprendemento para facilitar o inicio da actividade por conta propia. Serán doce polos en total. O pasado luns inaugurouse en Verín o primeiro dos cinco que se porán en marcha este ano.

“É importante dar resposta á transformación dixital que nas empresas impulsa a súa competitividade e produtividade, pero debe facerse con ética, prestando tamén servizo á mellora das condicións de traballo e ás relacións laborais”, concluíu. Así, agradeceu a celebración do V Congreso de Centros Universitarios de Relacións Laborais e Ciencias do Traballo (Arelcit), de carácter estatal, e que se celebra por primeira vez en cinco anos en Galicia, xa que serviu para coñecer, segundo Lorenzana, os avances e sentar as bases para mellorar as relacións laborais no contexto de dixitalización actual.

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, tamén participou no Congreso, na mesa redonda A igualdade de xénero ante a transformación dixital das Relacións Laborais e os Recursos Humanos, na que centrou a súa intervención na aplicación da perspectiva de xénero ao teletraballo. Lembrou que a Xunta pon a disposición do tecido empresarial de Galicia axudas para a implantación do teletraballo, este ano cun orzamento de 250.000 euros, das que se beneficiaron 37 empresas.

