Lorenzana destaca o papel sobresaínte de Galicia co impulso dunha nova Lei de igualdade que recoñecerá a sustentabilidade social empresarial

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou na entrega dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos universitarios en prol da igualdade



Destacou a educación como base para asentar unha verdadeira cultura empresarial que poña en valor a diversidade e o benestar laboral para atraer e reter talento



A nova lei galega de igualdade situará a Galicia á vangarda da loita contra calquera discriminación contra a muller, nomeadamente no eido laboral, ao regular o concepto de sustentabilidade social empresarial que contribuirá a crear unha verdadeira cultura empresarial para atraer e reter talento e crear equipos diversos. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe no campus das Lagoas–Marconsende da Universidade de Vigo na entrega dos galardóns da terceira edición dos Premios Valedora do Pobo que recoñecen os mellores traballos Fin de Grao e de Fin de Mestría en materia de igualdade, onde puxo en valor o rol das universidades na consecución deste cambio de paradigma.

Tal e como resaltou Lorenzana, o Goberno galego está a impulsar a nova Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia –foi aprobada o pasado venres polo Consello da Xunta–, un texto co que Galicia reforzará o seu compromiso na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e na promoción da súa igualdade, atribuíndolle o máis alto grao de efectividade do dereito constitucional á igualdade.

O anteproxecto, detallou, situará á comunidade “á vangarda” ao ser a primeira no Estado en regular a sustentabilidade social empresarial como “cambio organizacional” para que as empresas favorezan a igualdade de oportunidades entre o persoal traballador e a creación de equipos diversos, multidisciplinares, que incidan no benestar laboral, mellorando a súa competitividade e benestar laboral e converténdose en polos de atracción e retención do talento.

“Queremos modernizar e revolucionar a cultura empresarial con base nos valores sociais, porque a sustentabilidade social empresarial é un dos eixos fundamentais para loitar contra a discriminación da muller no eido laboral e para facer efectiva a verdadeira igualdade de oportunidades”, indicou Lorenzana.

Crear unha sociedade igualitaria, defendeu a conselleira, pasa por unha transformación social, “unha das ferramentas máis útiles para poder acadala é a educación”, destacou.

Para a titular de Promoción do Emprego e Igualdade, tanto a escola como a universidade son plataformas excelentes “para superar os prexuízos e clixés sexistas, desenvolver un pensamento crítico, abordar os estereotipos, para promover a empatía e a comprensión, para fomentar a participación e a acción social”.

“Resulta imprescindible que as universidades, como núcleo do labor investigador e divulgativo da nosa sociedade, contribúan a impulsar a reflexión e o estudo sobre as desigualdades entre mulleres e homes para avanzar en novas medidas para a súa erradicación definitiva”, puxo en valor.

Lorenzana aproveitou a ocasión para felicitar ás tras galardoadas na xornada de hoxe cos premios Valedora do Pobo –Ana Souto, Cinthia Piñeiro e Carmen Castrillo– por contribuír co seu talento e esforzo a avanzar nunha igualdade real, efectiva e estrutural, que dure no tempo.





