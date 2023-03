Lorenzana destaca o investimento da Xunta en formación na comarca de Ferrolterra nos últimos 14 anos con 47,3 M€ que permitiu cualificar 16.187 persoas

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, puxo en valor o compromiso do Goberno galego con Ferrolterra na clausura da xornada Pacto pola formación, Pacto polo emprego. Pacto por Ferrol

As microformacións que se están a impartir a través dos convenios de colaboración cos principais clústeres galegos para adaptar a formación ás necesidades laborais das empresas están a cualificar este ano 430 persoas nesta comarca

A iniciativa forma parte da Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, un pacto pola capacitación da forza laboral galega baseado na colaboración público–privada co tecido produtivo

Lorenzana sinalou a modernización integral do Servizo de Emprego de Galicia que está a acometer o Goberno galego, renovando as infraestruturas físicas e as ferramentas tecnolóxicas e reforzando o persoal cun servizo propio e permanente de orientación laboral con oito novos profesionais nas oficinas de Ferrol

Ferrol, 27 de marzo de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, puxo en valor hoxe o compromiso do Goberno galego con Ferrolterra na clausura da xornada Pacto pola formación, Pacto polo Emprego. Pacto por Ferrol. A titular do departamento autonómico sinalou que esta aposta por esta comarca tradúcese, entre outros, na formación que está a financiar a Xunta para adaptar a oferta á demanda laboral.

Neste senso, apuntou que nos últimos 14 anos, o Goberno galego investiu máis de 47,3 millóns de euros para cualificar 16.187 persoas en Ferrolterra a través de 1.114 accións formativas; e indicou que as microformacións que se están a impartir a través dos convenios de colaboración cos clústeres galegos para adaptar a formación ás necesidades do tecido empresarial están a permitir na comarca o desenvolvemento este ano de 15 cursos, con impacto en máis de 430 persoas a través dun investimento de máis de 190.000 euros. Son 15 accións formativas deseñadas neste caso por Asime e a Fundación Laboral da Construción.

Esta colaboración cos clústeres e entidades máis representativas da economía galega é froito da Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, “outro gran pacto”, en palabras de Lorenzana, pola capacitación da forza laboral galega baseado na cooperación público–privada co tecido produtivo.

Esta Axenda está a procurar, segundo explicou a conselleira, a xeración dunha contorna de aprendizaxe permanente na que se actualizan periodicamente as competencias profesionais das persoas traballadoras para dar resposta ás novas necesidades do mercado de traballo, mellorando, deste xeito, a competitividade das empresas.

A conselleira de Promoción do Emprego, ademais, destacou na súa intervención a modernización integral do Servizo de Emprego de Galicia que está a acometer a Xunta. Dun lado, explicou que se está a levar a cabo unha renovación das infraestruturas físicas como das ferramentas tecnolóxicas cun investimento para 2023 de 3,8 millóns de euros. Este ano –especificou– comezaranse a ver os primeiros avances do novo software informático, que aplica big data e intelixencia artificial para casar oferta con demanda de traballo.

Lorenzana indicou, doutra parte, que a Administración autonómica está a reforzar o persoal das oficinas de emprego coa implantación dun plan formativo que actualice as novas tendencias e funcionamento dos apoios tecnolóxicos; e coa creación dun servizo propio e permanente de orientación laboral e prospección laboral composto por 136 novos orientadores dos que oito xa prestan servizo nas oficinas de Ferrol.

Por último, a titular de Promoción do Emprego referiuse aos acordos de colaboración que se están a asinar con diferentes entidades e organizacións empresariais para que se adhiran ao sistema de difusión de ofertas de emprego do Servizo de Emprego de Galicia.





