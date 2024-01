Lorenzana defende unha política económica de apoio á empresa para incentivar o investimento en Galicia

Salienta a necesidade de achegar seguridade xurídica e de desburocratizar para acelerar a tramitación de novos proxectos, e reivindica unha política enerxética vinculada ao sector industrial para abaratar o prezo eléctrico



Subliña o labor de asesoramento que fai a Oficina Económica de Galicia e as vantaxes do Plan de aceleración de proxectos industriais como “vía rápida” para a tramitación de investimentos



En relación ao informe, destaca o optimismo que se percibe no tecido empresarial galego, a pesar do contexto macroeconómico e internacional

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Vigo, 31 de xaneiro de 2024

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, defendeu hoxe unha política económica de apoio á empresa para incentivar o investimento en Galicia e o asentamento de novos proxectos industriais. Así o manifestou na presentación do informe Retos e perspectivas económicas en Galicia para o ano 2024, elaborado por BDO.

Durante a súa intervención, Lorenzana salientou a necesidade de achegar seguridade xurídica e de desburocratizar para acelerar a tramitación de novos proxectos, e reivindicou unha política enerxética vinculada ao sector industrial para abaratar o prezo eléctrico. Con respecto aos fondos europeos, reiterou que “cada día que pasa que o diñeiro non está no tecido produtivo é un día perdido para a empresa”.

Neste contexto, subliñou o labor da Oficina Económica de Galicia, “porta de entrada única” para o asesoramento empresarial; e o plan de aceleración de proxectos industriais, que implica que calquera proxecto ten “unha vía rápida” para a súa tramitación e un único interlocutor que é a Secretaría Xeral de Industria.

Tamén adiantou que a Administración autonómica está traballando nun mapa industrial e en plans directores por sectores para detectar as necesidades en materia de solo industrial. E, finalmente, referiuse ás liñas de financiamento que ofrece a Xunta, ”adaptadas aos tempos” para “dar un financiamento alternativo e máis barato ao que pode dar hoxe en día unha entidade de crédito”. Nesta liña, citou o fondo público–privado que promove a sociedade Impulsa Galicia, do que dixo que dará saída a moitos proxectos transformadores e que se espera que estea activado “a partir da segunda metade do ano”.

Segundo se reflicte, oito de cada dez empresas que participaron cren que a Galicia iralle igual ou mellor que ao resto de España (45,3%). Ningunha delas prevé que a súa evolución sexa negativa en 2024 e case seis de cada dez apuntan ao crecemento este ano. Tamén mencionou, neste punto, o rexistro de exportacións, que fan de Galicia a comunidade con mellor balanza comercial de España (máis de 8.470 M?) de xaneiro a novembro.

Lorenzana concluíu reiterando o compromiso da Xunta por “seguir apoiando os sectores nos que Galicia é líder, e a empresa, para que todo o cambio vinculado á sustentabilidade sexa capaz de facelo, de facelo ben e facelo rápido”, remarcou, tanto na parte vinculada á descarbonización como á sustentabilidade social e á retención de talento.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando