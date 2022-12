Lorenzana conmemora o 10º aniversario da rede Eusumo co anuncio de que a II Estratexia Galega da Economía Social favorecerá as transicións verde e dixital

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, xunto cunha representación das entidades da Economía Social en Galicia, puxeron en valor este modelo como motor de creación de emprego e polo seu potencial innovador

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe, xunto cunha representación das principais entidades da Economía Social en Galicia, no acto conmemorativo do 10º aniversario da Rede Eusumo, no que agradeceu a traxectoria desta rede promovida pola Xunta de Galicia “forxando unha historia de valores” e de apoio “ás empresas con alma” que, como indicou, contribúen a mellorar a contorna e xerar máis e mellores oportunidades para Galicia. A II Estratexia galega da Economía Social 2023–2026 que promove a Administración autonómica, avogará, tal e como anunciou, polos sectores emerxentes e favorecerá a transición dixital, verde e cohesionada.

Lorenzana destacou o carácter pioneiro da Rede Eusumo nacida en 2012 co dobre obxectivo de apoiar a posta en marcha de novos proxectos cooperativos como motores da creación de emprego e para axudar a consolidar as empresas da Economía Social xa existentes mediante a mellora da súa competitividade.

“É posible outra forma de enfocar e xestionar a economía para que sexa un medio e non un fin, para que estea ao servizo do desenvolvemento persoal, profesional e comunitario a un mesmo tempo”, destacou a conselleira. Na mesma liña remarcou o potencial da Economía Social por aportar “solucións innovadoras desde o ámbito local para dar solución a retos de interese mundial que enfrontamos hoxe en día, como a economía verde, o cambio climático, a transformación dixital ou a inclusión social”.

Nesta liña a Xunta de Galicia comezará a principios de ano as xuntanzas para acordar coas entidades o contido da II Estratexia galega da Economía Social (2023–2026), un documento que, como adiantou Lorenzana, incidirá na recuperación da economía e aumentará a competitividade a través da mellora da capacitación das persoas e das entidades.

A estratexia fará fincapé tamén nos sectores económicos emerxentes e favorecerá a transición dixital, verde e cohesionad a. Garantir o recoñecemento da Economía Social e o seu potencial na economía de mercado e nos distintos sectores económicos será fundamental, tal e como resaltou a conselleira.

A Rede Eusumo é unha canle aglutinadora de empresas e entidades que se rexen polos principios que propugna a Economía Social. Precursora da colaboración público–privada, destacou a conselleira, xogou nos últimos dez anos un papel determinante no microemprendemento cooperativo galego. “Hoxe en día podemos dicir con claridade que a Economía Social é unha realidade en Galicia, que está presente en todos os sectores de actividade, con empresas de todos os tamaños e con marcas líderes no mercado”, afirmou Lorenzana.

A conselleira avogou polo futuro da Rede Eusumo para que sexa quen de xerar un ecosistema de Economía Social que conte coas entidades e que garanta un equilibrio territorial. “Unha rede con identidade propia que forme parte e que sexa partícipe da filosofía da Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade”, lembrou a conselleira.

“No Goberno galego somos conscientes de que investir na Economía Social é sumar colaboradores, crear rede e tecido asociativo, e multiplicar exponencialmente as posibilidades do emprego na comunidade autónoma e o desenvolvemento do territorio en Galicia”, concluíu a titular de Promoción do Emprego e Igualdade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando