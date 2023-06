Lorenzana compromete o apoio da Xunta para impulsar a competitividade de pemes e autónomos

Destaca que a tarefa da Administración autonómica vai seguir sendo ofrecer certezas, estabilidade e confianza

Avoga por dar a máxima axilidade administrativa aos proxectos que conforman a Axenda Industrial de Galicia

Apunta que, ata maio, se crearon en Galicia máis de 1.800 empresas, 773 na provincia da Coruña

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, comprometeu hoxe todo o apoio da Xunta para seguir impulsando en Galicia a competitividade de pemes, micropemes e autónomos, ao tempo que se asentan no territorio os grandes proxectos de investimento previstos no marco dos fondos Next Generation.

Así o manifestou hoxe durante a clausura da asemblea xeral da Confederación de Empresarios da Coruña, onde avogou por dar a máxima axilidade administrativa aos proxectos que conforman a Axenda Industrial de Galicia, relacionados coa economía circular, a xeración de hidróxeno verde e os biocombustibles ou coa mobilidade sustentable, e lideradas por empresas como Sentury, Resonac, Reganosa, EDP, Repsol ou Naturgy, entre outras.

Durante a súa intervención, Lorenzana salientou que “en Galicia cremos que hai outra forma de facer as cousas”, sinalando que “as empresas sodes parte da solución”. Neste sentido, avogou pola colaboración público–privada, lembrando que “a economía, a industria, os proxectos, o emprego, os fan as empresas”, avogando pola colaboración público–privada”.

Lorenzana apuntou que a tarefa da Administración autonómica vai seguir sendo ofrecer certezas, estabilidade e confianza ao tecido empresarial. E, ao respecto, puxo de relevo que Galicia xa recuperou o PIB prepandemia antes que a media de España. Que vén de rexistrar o mellor cuadrimestre da historia en exportacións (con máis de 9.676 millóns de euros, que é un 6,4% máis que entre xaneiro e abril do ano pasado). Tamén a mellor cifra nun mes de maio nos últimos 14 anos en número de afiliados á Seguridade Social (1.059.085 persoas). E que ata maio, se crearon en Galicia máis de 1.800 empresas, 773 na provincia da Coruña.

A conselleira concluíu recoñecendo que o que contribúe a estes datos é o talento e a capacidade de adaptación das empresas galegas nun contexto tan complexo como o actual.

