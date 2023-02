Lorenzana avoga por “propulsar o cambio” na ciencia para dar paso ás mulleres e avanzar na verdadeira igualdade de oportunidades

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, defendeu a necesidade de “abrir ás portas” da ciencia e da tecnoloxía ás mulleres novas e de impulsar as súas vocacións

Agradeceu a presenza da astrofísica galega da NASA, Begoña Vila, como referente da ciencia do futuro que segundo dixo será “feminista, integradora e humanista”

A Xunta ten en marcha o III Programa Muller e Ciencia 2022–2025 que conta cun orzamento histórico próximo aos 45M? para acadar un sistema galego igualitario da ciencia, tecnoloxía e da innovación



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, clausurou hoxe no Auditorio AFundación de Lugo no acto Mulleres, supernovas da Ciencia, convocado polo seu departamento para conmemorar este 11 de febreiro, o Día internacional da muller e da nena na ciencia, que contou coa participación da astrofísica e enxeñeira viguesa da NASA, Begoña Vila.

Actos como o de hoxe, especificou a titular de Igualdade, permiten á Xunta de Galicia contribuír a promocionar as carreiras tecnolóxicas entre as mulleres e as nenas para impulsar as súas vocacións científicas. Tamén, engadiu, se trata de visibilizar o traballo das galegas referentes para axudar a rachar cos estereotipos e “propulsar o cambio”, algo para o que é preciso, recalcou “abrir portas” ás máis novas, “rachar coas etiquetas” e “ transformar conciencias”.

O encontro contou como invitada coa astrofísica e enxeñeira viguesa do Telescopio Espacial James Webb da NASA Begoña Vila, que pronunciou un relatorio co título De onde vimos?, a resposta nas estrelas. Vila traballa como enxeñeira de sistemas do Fine Guidance Sensor (FGS) –sensor que leva o Telescopio James Webb–, no centro de voo espacial Goddard (GSFC) da NASA. Esta axencia premiou en 2016 a súa contribución coa misión espacial coa medalla Exceptional Public Achievement Medal.

Falaron tamén no acto Cintia Folgueira Cobos, investigadora postdoutoral no Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); Natalia Barreiro Piñeiro, investigadora postdoctoral no Centro Singular de Investigación en Química, Bioloxía e Materiais Moleculares (CiQUS), da Universidade de Santiago de Compostela; e María de la Fuente Freire, directora da unidade de Nano–Oncoloxía do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) e CEO da start up biotecnolóxica Diversa.

Lorenzana agradeceu as contribucións de todas elas ao coloquio desta xornada, que cobran especial relevancia “por ser protagonistas da ciencia do futuro: feminista, integradora e humanista”. “Sabede sempre que contaredes co compromiso e co apoio da Xunta de Galicia”, recalcou.

O acto aberto ao público contou coa presenza de estudantes con intereses científicos, entre elas, dúas alumnas de institutos e colexios de Lugo que foron finalistas na Olimpiada Matemática Galega.

A Xunta de Galicia mantén firme o seu compromiso para garantir a igualdade no eido da investigación e da universidade. A comunidade é punta de lanza por contar coa chamada lei Ángeles Alvariño co apoio unánime polo Parlamento, que introduce medidas para que a maternidade ou a conciliación non penalicen as carreiras das científicas.

O Goberno galego conta tamén coa Unidade Muller e Ciencia que desenvolve as súas funcións para incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia. Galicia está a desenvolver da súa man o III Programa Muller e Ciencia 2022–2025 que, co maior orzamento da súa historia, 44,7 millóns de euros, aspira a lograr un sistema galego da ciencia, tecnoloxía e innovación que incorpore de xeito efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando