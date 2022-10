Lorenzana apuntala a igualdade laboral como un dos eixos de traballo da Xunta cara á equiparación salarial e a eliminación de discriminacións

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou na clausura do Foro Empresarial de Galicia pola Igualdade celebrado na Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) en Vigo

Remarcou que o compromiso de Galicia traduciuse en 2022 nun investimento de 3,7M? destinados a promover a igualdade laboral no eido empresarial e o diálogo social

A nova lei galega de igualdade pivotará sobre a idea do benestar laboral, que como dixo a conselleira, entronca coa perspectiva de xénero no teletraballo ou o fomento da calidade no emprego

A perspectiva de xénero vencellada co ámbito laboral constitúe un dos eixos que marcan a axenda de traballo da Xunta de Galicia. Así o reflectiu hoxe en Vigo a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada da delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, na clausura do Foro Empresarial de Galicia pola Igualdade, que promove a Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) co apoio da Administración Autonómica.

“A perspectiva de xénero no ámbito laboral é imprescindible para acadar un óptimo desenvolvemento como sociedade a todos os niveis; por iso, a equiparación salarial e a eliminación das discriminacións laborais por razón de xénero marcan a axenda de traballo da Xunta de Galicia”, especificou Lorenzana.

A titular de Promoción do Emprego remarcou que o compromiso do Goberno galego traduciuse este ano nun investimento de 3,7 millóns de euros, destinados especificamente á consolidación da igualdade laboral na comunidade. Nesta contía, inclúense axudas para plans de formación dirixidos á capacitación no eido do diálogo social e a negociación colectiva ou os a apoios para a creación ou a posta en funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades.

Lorenzana destacou o programa para o fomento da igualdade, a conciliación e a responsabilidade social empresarial, “que inclúe actuacións para a elaboración e implantación de Plans de Igualdade, que son unha ferramenta útil para avanzar cara a verdadeira igualdade de oportunidades”, dixo.

Na área da igualdade laboral a Xunta puxo en marcha no que vai de Lexislatura un portal web e un campus virtual de formación en igualdade laboral, “un espazo dixital de teleformación dirixido a informar, formar, sensibilizar e dotar de recursos á sociedade galega e ao tecido empresarial”, apuntou Lorenzana. Deseñouse ademais unha ferramenta de autodiagnose para permitir ás empresas avaliar de xeito periódico o seu nivel de desenvolvemento e impacto das actuacións realizadas en relación coa igualdade de xénero no traballo.

“É fundamental estreitar as diferenzas entre o que acordamos no ámbito público e a realidade social e empresarial, por iso impulsamos unha reforma para actualizar a Lei de igualdade autonómica que levaremos ao Parlamento antes de que remate o ano”, afirmou a conselleira, quen lembrou que o texto pivotará sobre o concepto de benestar laboral, “prestando atención a cuestións como a perspectiva de xénero no teletraballo e outras demandas tradicionais, como o fomento da calidade no emprego feminino”.

Lorenzana lembrou que nunha situación económica complexa é recomendable poñer o foco nas experiencias positivas e de probada eficacia. “As Administracións públicas e, por suposto, a Xunta de Galicia tamén temos moito que aportar neste obxectivo colectivo”, remarcou á vez que incidiu na necesidade de seguir a traballar contra a fenda salarial, os teitos de cristal e a conciliación.

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, pola súa banda, afirmou neste foro que “a igualdade é cousa de todos, tamén dos homes, non debemos tomar actitudes excluíntes, eles son parte da solución e avanzaremos máis se colaboramos na procura dunha sociedade libre de prexuizos, onde vivir en plena igualdade e liberdade sexa posible”.

“Temos que continuar este camiño desde a educación, nas idades máis temperás, cando os máis pequenos non só aprenden que somos todos iguais, para que vivan e perciban con claridade que teñen as mesmas oportunidades”, engadiu Fernández–Tapias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando