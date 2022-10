Lorenzana aliña os compromisos da Xunta por un ámbito laboral libre de violencias cos propugnados pola Organización Internacional do Traballo

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou una xornada técnica para colexios profesionais sobre o Convenio 190 da Organización Internacional do Traballo (OIT)



Ese tratado europeo, ao que debe adaptarse a normativa estatal e os convenios colectivos, é pioneiro no recoñecemento de dereitos de igualdade laboral



Galicia está a formar a colectivos profesionais nas súas novas obrigas



A nova lei galega de igualdade pivotará sobre a idea do benestar laboral vencellada co teletraballo e a calidade do emprego feminino

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 25 de outubro de 2022

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, referendou hoxe o compromiso da Xunta no cumprimento do marco fixado pola Organización Internacional do Traballo (OIT) no seu Convenio 190, que recoñece dereitos para que traballadoras e traballadores poidan desenvolver unha vida laboral libre de violencias e acoso. Nunha xornada técnica dirixida aos colexios profesionais, celebrada na sede do Colexio Oficial de Arquitectura Técnica da Coruña, referendou o compromiso do Goberno galego co benestar laboral, un dos eixos da nova Lei de Igualdade que está a rematar a súa tramitación.

O Goberno galego traballa para poñer ao dispor das empresas e das persoas traballadoras todos os materiais e toda a formación posible para detectar estes casos, para realizar os seus propios protocolos e así acabar cunha violencia que “segue silenciada” en moitas contornas, declarou Lorenzana na xornada, que contou coa presenza de Sara López, conselleira e máxima autoridade da OIT en España.

A comunidade galega é a primeira en impartir formación específica en igualdade laboral a toda a cidadanía, tanto aos axentes sociais como aos traballadores en xeral. Ademais, lembrou a conselleira, a Xunta está a culminar o texto da nova Lei de Igualdade autonómica que pivota sobre o benestar laboral “ámbito ao que destinamos un capítulo enteiro” para seguir progresando na promoción da igualdade a través de disposicións legais que avancen no benestar laboral, vencelladas coa integración da perspectiva de xénero no teletraballo ou o fomento da calidade no emprego feminino.

Galicia ten, por outra banda, a dispor da cidadanía, un portal web sobre igualdade laboral (

) para mellorar o seu acceso a información fiable e actualizada, así como unha serie de recursos específicos sobre a materia dirixidos ao tecido empresarial galego. Entre estes ofrécese de xeito gratuíto unha ferramenta de autoavaliación que permite ás empresas medir de xeito periódico o seu nivel de desenvolvemento e impacto das actuacións en relación coa igualdade de xénero e de oportunidades laborais.

A Xunta está a prestar apoio ás empresas na elaboración dos seus Plans de Igualdade, poñendo á súa disposición técnicos e guías para axudalos na súa elaboración co propósito de que “os plans sexan unha realidade, se poidan poñer en práctica e dean resultados”.

Entre outras medidas, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ofrece unha guía específica sobre acoso sexual e por razón de xénero e desenvolve un curso teórico–práctico gratuíto sobre prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo, que xa vai pola 5ª edición con 70 prazas ofertadas e máis de 300 persoas inscritas.

O convenio 190 da Organización Internacional do Traballo é o primeiro tratado internacional que recoñece o dereito de toda persoa a un mundo laboral libre de violencia e acoso. España ratificouno o pasado mes de maio e entrará en vigor dentro de medio ano. Agora toca introducir e adaptar os seus preceptos no noso ordenamento e nos convenios colectivos, matizou a conselleira.

O documento, puxo en valor Lorenzana, proporciona un marco común para a acción e constitúe “unha oportunidade única para forxar un futuro do traballo en circunstancias de igualdade, de respecto e de dignidade e que pon e manifesto o dereito de todas as persoas a un mundo libre de violencia e de acoso”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando