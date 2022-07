Lorenzana aborda co clúster galego da industria do deporte a necesidade de fomentar o emprendemento e incrementar a presenza feminina no sector

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo un encontro con representantes do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar no que ambas as dúas entidades analizaron a folla de ruta da industria do deporte en materia de igualdade e a favor da creación de novos postos de traballo vencellados ao sector.

A conselleira puxo en valor o papel deste Clúster que aglutina todas as empresas dedicadas ao sector do deporte en Galicia e traballa para activar o desenvolvemento do tecido industrial deportivo galego. Así mesmo, resaltou a necesidade de impulsar o emprendemento no ámbito deportivo e, de xeito especial, de incrementar a presencia feminina nun sector que aglutina deporte, saúde, xestión sostible e coñecemento.

A representante da Xunta puxo de relevo o papel protagonista desta entidade na captación de eventos e competicións como forma de atraer turismo deportivo á comunidade. Segundo datos do Clúster, a industria do deporte de Galicia representa o 2,5% do Produto Interior Bruto e movendo cada ano 1.600 millóns de euros.

