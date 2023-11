Licitadas por case 20 M€ as obras da terminal de autobuses e do aparcadoiro subterráneo da estación intermodal de Lugo

Rueda anuncia que contan cun prazo de execución de 25 meses e o Goberno galego achegará un investimento de 12,8 M?

Explica que as actuacións iniciaranse en 2024 e inclúen a construción da nova terminal de autobuses integrada na de ferrocarril, que a Xunta financia integramente, achegando 8,5 M?, e o aparcadoiro subterráneo, que suporá unha achega autonómica de 4,3 M?

O Executivo autonómico incrementa ata un 50 % a contía que corresponde ao financiamento da terminal de autobuses

A estación contará cun edificio de viaxeiros e zona de dársenas para 18 autobuses, máis 5 de regulación

O aparcadoiro subterráneo contará con 240 prazas para turismos co fin de dar servizo a área intermodal, principalmente á estación de tren

Advirte de que esta infraestrutura clave para Lugo debe vir acompañada dun reforzo da oferta de servizos de tren e de garantías de conexión coa alta velocidade ata cumprir os tempos de viaxe comprometidos, 3 horas 47 minutos na conexión con Madrid

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, destacou hoxe a aprobación no Consello da Xunta da contratación das obras da terminal de autobuses e do aparcadoiro subterráneo da estación intermodal de Lugo por un importe que rolda os 20 millóns de euros, e dos que a Xunta asume o 65 % do custo.

Rueda puxo en valor esta licitación para facer realidade unha infraestrutura que cualificou de “estratéxica” para a cidade e que implicará un investimento global de case 50 millóns de euros. No entanto, considerou necesario de que estea acompañada dun aumento de servizos de tren e da garantía de que esta cidade estará conectada coa alta velocidade, en referencia tamén ao cumprimento do

s tempos de viaxe comprometidos, 3 horas 47 minutos na conexión con Madrid.

“Agardamos que ese compromiso, que xa é moi urxente, sexa certo a partir de agora”, demandou.

coa nova estación ferroviaria, cuxa redacción do proxecto e execución é responsabilidade de Adif. Esta intervención inclúe un novo edificio e un paso inferior, que financiará integramente o organismo estatal, cun investimento de 16,1 M?.

A intermodal tamén levará aparellada a construción dun novo paso inferior peonil de cidade entre o centro urbano e o parque do Sagrado Corazón, que conectará ambos os lados da canle ferroviaria, incluídos os seus accesos, elementos de comunicación vertical e urbanización asociada. O orzamento destas intervencións ascende a preto de 11,7 M? e será financiado nun 60 % por parte de Adif e nun 40 % polo Concello.

O Goberno galego mantén o seu compromiso na aposta pola intermodalidade en Galicia, a través do deseño de infraestruturas funcionais, eficientes e estéticas que permitan un intercambio áxil e seguro entre os distintos modos de transporte.

O proxecto da estación de autobuses intermodal da Xunta inclúe as actuacións necesarias para a construción da terminal próxima á de ferrocarril, na que os autobuses e os viaxeiros poden acceder á mesma cota. Construirase un edificio de viaxeiros e unha zona de dársenas con capacidade para 18 autobuses, máis 5 de regulación, cun investimento de 8,5 M? que será asumido integramente pola Xunta.

A terminal terá unha superficie de 550 m2 e distribuirase en dous andares. Na cota de dársenas disporase un interior con espazos diáfanos en que se atopen as zonas de atención a viaxeiros ou a cafetería e o andar superior destinarase a usos administrativos e instalacións da xerencia da terminal.

Os autobuses accederán ás dársenas a través dun novo viaduto que conectará coa glorieta existente da rúa Paradai de Arriba, e os viaxeiros a través da entrada principal do edificio. A Xunta será tamén a encargada de executar estas obras e asumirá o 37,5 % do seu importe, cunha achega autonómica de case 4,3 M?.

O compromiso da Xunta para a execución dos 2 proxectos nun único contrato está motivado pola complexidade na coordinación técnica e administrativa ao executar ambas as obras de forma coincidente no tempo e no espazo.

Ademais, esta única licitación simplifica operacional e funcionalmente a coordinación de actividades, tanto desde o punto de vista de orde e optimización dos recursos, como de seguridade nas obras.

Tras a licitación destas obras, o departamento de Infraestruturas da Xunta licitará os contratos de asistencia técnica necesaria para o seguimento das actuacións.

O proxecto da intermodal de Lugo será cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a través do programa operativo Feder Galicia 2021–2027.

Os orzamentos da Xunta de 2024 reservan unha partida de 5,75 millóns de euros para iniciar as obras da estación de autobuses intermodal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando