As Letras Galegas celebran a súa 60 edición con máis dun centenar de actividades arredor de Francisco Fernández del Riego

O Goberno autonómico, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e a CRTVG colaboran con numerosas empresas, entidades, administracións locais e editoriais para sacar adiante un completo programa

As iniciativas, que se desenvolverán ao longo de todo o ano, abarcan os ámbitos literario, deportivo, musical, escénico, académico e escolar

Román Rodríguez asegura que dedicarlle o Día das Letras Galegas a Del Riego é un acto de auténtica xustiza”, xa que precisamente foi o autor quen impulsou a celebración desta data tan sinalada para Galicia

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2023

conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou esta mañá na Cidade da Cultura na presentación da programación das Letras Galegas 2023, que chegan á súa 60 edición rendéndolle homenaxe ao tradutor, novelista, historiador, xornalista, ensaísta e editor Francisco Fernández del Riego.

Unha decisión da Real Academia Galega que, segundo o titular de Cultura “é un acto de xustiza”, pois foi precisamente Del Riego quen, xunto con Gómez Román e Ferro Couselo, “impulsou a iniciativa para establecer unha xornada que permitise atesourar e recoñecer a todos e a todas os que contribuíron a enriquecer a nosa lingua e a ampliar o noso horizonte intelectual”.

Román Rodríguez tamén quixo destacar do autor laurentino, “un dos máis prolíficos e brillantes ensaístas do século XX e parte do XXI”, o seu legado para a cultura e lingua galegas, pois “a vocación de Fernández del Riego non se limitaba soamente á súa propia obra, senón que debemos considerar o seu gran papel como dinamizador da vida literaria, cultural e intelectual de Galicia”. Un papel que, ademais, o levou a “actuar como embaixador oficioso da nosa cultura por todo o planeta”, engadiu o representante do Goberno galego.

O programa de actividades, que inclúe máis dun centenar de propostas de ámbito literario, deportivo, musical, escénico, académico e escolar, está impulsado pola Xunta, a Real Academia Galega (RAG), o Consello da Cultura Galega e a CRTVG en colaboración co Concello de Lourenzá e coa Mesa Coordinadora D. Paco, así como coa de numerosas editoriais galegas (Xerais, Bolanda, Ir indo e Galaxia), e entidades e empresas de diversos sectores como Renfe Viajeros, Gadis, Vegalsa–Eroski, Feiraco e Xurdir, entre outras.

As accións, dirixidas a renderlle tributo, dar a coñecer e poñer en valor a vida e obra do homenaxeado, desenvolveranse ao longo de todo o ano, con especial atención ao propio Día das Letras Galegas, o 17 de maio.

Na rolda de prensa tamén participaron o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o director de Proxección Social da Corporación Radio e Televisión de Galicia, Xaime Arias, e a alcaldesa de Lourenzá e presidenta da Mesa Coordinadora D. Paco, Rocío López.

Como cada ano, a programación das Letras Galegas será transversal e “inclúe unha batería de iniciativas centradas nas distintas facetas que desenvolveu Férnandez del Riego”, indicou o conselleiro. Así, contempla proxectos expositivos como a mostra itinerante Cos ollos do espírito, promovida pola Xunta coa colaboración de Editorial Galaxia e da Fundación Penzol, das que o homenaxeado foi director. A esta exposición súmanse outras como as gañadoras do Concurso–exposición Letras Galegas 2023, que tamén poderán verse a través do Portal da Lingua Galega, ou as mostras que acollerán os centros da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

Outro dos aspectos que caracteriza a celebración das Letras é o seu carácter participativo. Neste senso, “impulsaranse accións que buscan a implicación de toda a sociedade como lecturas públicas, o concurso de mensaxes de amor en galego Lingua de namorar ou a tradicional Carreira Camiño das Letras”, engadiu Román Rodríguez.

Ademais, os centros da Xunta albergarán actividades como a obra de teatro A viaxe feliz de Ramón Sanfiz, da compañía Fantoches Baj; contacontos como Un día para as Letras: Pequena biografía ilustrada de Francisco Fernández del Riego, a cargo de Polo Correo do Vento; actuacións musicais, como a 41º edición do festival Festiletras, en colaboración coa Fundación Eduardo Pondal; obradoiros na Cidade da Cultura e nas biblitotecas públicas ou especiais na CRTVG que, entre outras accións, emitirá os programas de radio Galicia por diante e Diario cultural desde a vila de Lourenzá o vindeiro 17 de maio.

No eido das publicacións, cabe destacar a colaboración da Xunta con editoriais como Galaxia ou Xerais, entre outras, na reedición de títulos do autor de Lourenzá ou na publicación de volumes que analizan a súa vida e obra, así como na súa adaptación para os máis pequenos dentro da colección Letras Galegas dos Bolechas.

“Desde o punto de vista educativo, os centros de ensino galegos elaboran recursos e organizan actividades como calendarios, crebacabezas, festivais ou brincaletras”, subliñou o representante de Cultura. Ademais, durante todo o curso manterase o traballo dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros de ensino, cuxos recursos máis destacados arredor das Letras Galegas poderán consultarse no Portal da Lingua Galega.

Tamén dentro do ámbito escolar, existen “iniciativas vencelladas á creación audiovisual como os certames de podcast ou a lectura pública compartida entre distintos centros”, engadiu.

Pola súa banda, no eido académico, manteranse citas habituais como o simposio organizado pola RAG coa colaboración da Xunta, centrado na personalidade e na obra do autor, así como a publicación do volume anual dedicado ao homenaxeado dentro da colección Cadernos Ramón Piñeiro.

Ao igual que o ano pasado, “terá un papel fundamental a programación das Letras Galegas no exterior dado o enorme labor que desenvolveu o homenaxeado á hora de promover a lingua e cultura galega na Galicia interior e na externa”, destacou o conselleiro de Cultura. Así, “celebraranse encontros, actividades e talleres a través da Rede de Centros de Estudos Galegos e lectorados da Xunta de Galicia”, repartida polos diferentes continentes, que levarán a pegada de Del Riego a cidades como Zadar (Croacia), Madrid, A Habana, Oxford, Lisboa, Budapest ou São Paulo.





