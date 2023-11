Lete Lasa visita o pavillón municipal do Porriño que nos últimos anos mellorou o seu equipamento grazas ás axudas da Xunta

Neste mesmo ano, o Concello do Porriño recibiu unha axuda de 10.000 euros para a instalación dun videomarcador ao abeiro da orde de subvencións para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, da que resultaron beneficiarios o 66 % dos concellos galegos



Secretario xeral e alcalde visitaron as zonas de adestramento de dous dos clubs máis importantes do municipio –Porriño Baloncesto Base e Club Balonmán Porriño– que foron renovadas en 2022 grazas a orde de equipamento deportivo da Xunta de Galicia cunha axuda de máis de 11.000 euros

O Porriño (Pontevedra), 29 de novembro de 2023

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, acompañado polo alcalde do Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo, visitou o pavillón municipal do Porriño no que se instalará un videomarcador que contará cun orzamento total duns 18.000 euros, dos que a Xunta de Galicia financiará 10.000 euros ao abeiro da orde de subvencións para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable. Ao abeiro desta axuda, que contou con dúas convocatorias, o 66 % dos municipios galegos víronse beneficiados por esta nova orde. Deste xeito foron repartidas 152 axudas para infraestruturas e 131 para equipamento entre os concellos de Galicia, cun investimento total de preto de 8 millóns de euros (preto de 6 millóns na primeira convocatoria e máis de 2 millóns na segunda).

Segundo informou o mandatario galego, O Porriño é un concello que conta cun gran apoio e fomento ao deporte base como demostran o medio centenar de entidades deportivas inscritas no Rexistro, moitas das cales –Balonmán Porriño, Baloncesto base Porriño, Patín Porriño, Ximnasia Rítmica Porriño, Kung Fu Porriño así como as Escolas deportivas municipais– adestran e compiten no pavillón municipal sumando uns 1.300 deportistas. Cómpre salientar que esta zona deportiva do Porriño está formada por dous pavillóns. En 2021, a Secretaría Xeral para o Deporte instalou, no de maior aforamento, unha pantalla led deportiva cun orzamento de 25.000 euros, sendo achegados 20.000 euros pola Xunta. Agora, a Xunta instalará un novo videomarcador no outro pavillón. Ademais, en 2022, a Secretaría Xeral para o Deporte sufragou o 80 % do acondicionamento dos vestiarios das pistas de tenis que contaron cun orzamento global de 48.400 euros. Tras a súa visita, o secretario xeral e o alcalde analizaron as posibilidades de realizar novas colaboracións que redunden na mellora do deporte porriñés.

Do mesmo xeito, secretario xeral e alcalde visitaron as zonas de adestramento de dous dos clubs máis importantes do municipio –Porriño Baloncesto Base e Club Balonmán Porriño– que foron renovadas en 2022 grazas a orde de equipamento deportivo da Xunta de Galicia. Ambos clubs adquiriron material de ximnasio por valor de 12.700 euros e 1.520 euros respectivamente, sendo achegado pola Secretaría Xeral para o Deporte o 80 % do investimento (más de 11.000 euros). Nesta convocatoria tamén resultaron beneficiarias outras entidades do Porriño como a Asociación Deportiva A Forna de orientación (cunha achega de 5.000 euros); a Asociación Deportiva Avanza de ciclismo (10.000 euros); Club Polideportivo Aceesca de deporte adaptado (6.000 euros); e o Máster da Louriña de ciclismo (10.000 euros).

Cómpre salientar neste 2023 as tres novas ordes plurianuais para instalacións deportivas que a Xunta puxo en funcionamento e que xa foron resoltas. Ademais das dúas convocatorias da orde para concellos tamén se puxo en marcha a orde para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora das instalacións de entidades deportivas cun orzamento de preto de 1,3 millóns de euros (sendo executados neste 2023, 600.000 euros). Con todo, o Goberno galego destina neste 2023 preto de 22 millóns de euros para a construción e mellora de instalacións deportivas, o que representa o 50 % de todo o orzamento histórico da Secretaría Xeral para o Deporte da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que neste exercicio acada máis de 44 millóns de euros e que de cara a 2024 volverá ascender ata os 56 millóns de euros.





